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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Двух бывших депутатов выпустили из СИЗО ГКНБ

Двух бывших депутатов парламента — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова — выпустили из СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что оба фигуранта дела по «Кумтору» подписали соглашение о сотрудничестве со следствием. Ходатайство об изменении меры пресечения заявил представитель Генпрокуратуры.

«Обоих отпустили под домашний арест. Им запретили в период нахождения под домашним арестом до окончания досудебного производства получать и отправлять корреспонденцию, покидать жилье с 22.00 до 6.00 ежедневно, выезжать за пределы Бишкека без разрешения ГКНБ», — сказали редакции.

В Первомайском районном суде Бишкека подтвердили эту информацию.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198022/
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