Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца

Экс-премьер-министра Омурбека Бабанова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решение сегодня принял Первомайский районный суд Бишкека.
Под стражей он будет до 31 июля. Ранее адвокат заявил ходатайство о мере пресечения, не связанной с арестом, однако суд отказал в его удовлетворении.
Суд признал законным задержание бывшего главы кабмина.
Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.
Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».
В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.