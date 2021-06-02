17:47
USD 84.37
EUR 103.19
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца

Экс-премьер-министра Омурбека Бабанова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решение сегодня принял Первомайский районный суд Бишкека.

24.kg
Фото 24.kg. Омурбека Бабанова оставили под стражей на два месяца

Под стражей он будет до 31 июля. Ранее адвокат заявил ходатайство о мере пресечения, не связанной с арестом, однако суд отказал в его удовлетворении.

Суд признал законным задержание бывшего главы кабмина.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195980/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». В отводе судьи по ходатайству юриста Омурбека Бабанова отказано
Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев об уголовном преследовании бывших президентов
Дело «Кумтора». Защита Омурбека Бабанова заявила отвод судье
Дело «Кумтора». Задержание Омурбека Бабанова признано обоснованным
Дело «Кумтора». Адвокат рассказал, в чем обвиняют Исхака Пирматова
Дело «Кумтора». Таланта Узакбаева водворили в СИЗО ГКНБ
Дело «Кумтора». Исхака Пирматова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца
Дело «Кумтора». В парламенте возмущены задержанием депутатов
Акылбек Жапаров прокомментировал свою подпись в документах по «Кумтору»
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова и экс-депутатов парламента привезли в суд
Популярные новости
Громкие аресты: борьба с&nbsp;коррупцией или зачистка на&nbsp;политическом поле? Опрос Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос
Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на&nbsp;пятерых депутатов парламента Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на пятерых депутатов парламента
Акылбек Жапаров назначен министром экономики и&nbsp;финансов Акылбек Жапаров назначен министром экономики и финансов
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Асылбека Жээнбекова привезли в&nbsp;суд Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова привезли в суд
Бизнес
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводили в&nbsp;Японию на&nbsp;отборочные игры ЧМ-2022 Сборную по футболу торжественно проводили в Японию на отборочные игры ЧМ-2022
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с&nbsp;Днем защиты детей «Бакай Банк» поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с Днем защиты детей
MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области
ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и&nbsp;TV в&nbsp;ПОДАРОК! ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и TV в ПОДАРОК!
2 июня, среда
17:39
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова водворили в СИЗО ГКНБ...
17:30
Вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре
17:20
Новая зарплата. Врачи в Чуйской области жалуются, но не увольняются
17:14
Повторные выборы. В ТИК Бишкека подали документы еще четыре партии
17:00
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос