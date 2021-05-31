Дело «Кумтора». Депутата парламента Торобая Зулпукарова тоже вызвали на допрос

Депутата парламента Торобая Зулпукарова вызвали на допрос в ГКНБ по делу «Кумтора». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что в настоящий момент он находится в здании ГКНБ. Допрос касается одного из соглашений с Centerra Gold.

Отметим, что в 2013 году Торобай Зулпукаров был депутатом Жогорку Кенеша от партии СДПК.

Ранее по делу «Кумтора» допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов. На допрос также вызван бывший премьер-министр Омурбек Бабанов. Сегодня в ГКНБ допросят экс-спикера Асылбека Жээнбекова.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.