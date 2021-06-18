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Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Задержан Тайырбек Сарпашев

По делу «Кумтора» задержан бывший первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что досудебным производством были установлены преступные действия бывшего первого вице-премьер-министра КР Тайырбека Сарпашева в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями канадской компании «Центерра», направленные на лоббирование интересов данной компании в ущерб экологической безопасности ледникам, расположенным на руднике «Кумтор».

«Следствием установлено, что Тайырбек Сарпашев, занимая ответственные должности в правительстве, в интересах компании «Центерра» препятствовал разработке и принятию проекта Закона «О ледниках», обеспечивающего их сохранность. Более того, Сарпашев внес на рассмотрение парламента дополнения в Водный кодекс, позволяющий ЗАО «Кумтор Голд Компани» вести разработку на ледниках Лысый и Давыдов, расположенных на руднике «Кумтор», что привело к их разрушению», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время Тайырбек Сарпашев будет уведомлен о подозрении в совершении отмеченного преступления, а Первомайский районный суд Бишкека рассмотрит вопрос избрания меры пресечения на период следствия.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198109/
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