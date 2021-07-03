В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Чолпонбек Абыкеев назначен госсекретарем.

Чолпонбек Абыкеев родился 16 августа 1957 года. Журналист и писатель. Учредитель, основатель и главный редактор газеты на кыргызском языке «Аалам».

Ранее работал заведующим отделом по связям с общественностью администрации президента КР. Возглавлял Государственное архивное агентство. Входил в состав конституционного совещания под председательством Бекбосуна Борубашова.

В мае 2021 года стал советником главы кабинета министров.

Выступает с критикой землячества и трайбализма. Критиковал аксакалов за соглашательскую позицию.

Кадровые перестановки в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Замир Ракиев избран муфтием. На эту должность претендовали девять человек.

Выборы муфтия переносили дважды.

Замир Ракиев родился 15 февраля 1978 года в селе Шамшы Нарынской области. Окончил Университет аль-Азхар (Египет), магистратуру в Бишкекском гуманитарном университете по специальности «Востоковедение».

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Трудовую деятельность начал в 2007-м учителем в медресе «Абу Бакр Сыддык» Аламединского района, через год стал его директором.

2010-2011 — казы Нарынской области.

2011-2016 — заместитель муфтия Кыргызстана.

2016-2017 — глава отдела образования Духовного управления мусульман Кыргызстана.

2017-2020 — заместитель муфтия Кыргызстана.

2020-2021 — казы Бишкека.

Самиддин Атабаев назначен казы Бишкека.

Он пришел вместо Замира Ракиева.

Самиддин Атабаев родился 27 декабря 1973 года в селе Комсомол Ошской области. Окончил Кыргызский исламский институт имени Хазреты Умара, Российский исламский университет, Ошский государственный юридический институт по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2006 году с должности заведующего учебной частью медресе «Абдираим кары» Узгенского района.

2008-2010 — проректор по учебной работе Исламского института «Имам Аль-Бухари» Узгенского района.

2010-2015 — главный имам Узгенского района.

2015-2021 — казы Ошской области.

Председателем Совета улемов стал Кочконбай Садиллаев.

Председателем центральной ревизионной комиссии духовенства назначен Бакыт Нурдинов.

Уланбек Тотуяев назначен послом Кыргызстана в Пакистане.

Ранее должность занимал Эрик Бейшембиев.

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 21 июня одобрил его кандидатуру.

Ранее он занимал должность директора первого политического департамента МИД.

ЦИК избрала нового председателя и его заместителей.

Председателем стала вновь Нуржан Шайлдабекова.

Она пришла по квоте президента. Согласно новому закону о ЦИК, глава государства может предложить шесть кандидатур, столько же выдвигает парламент.

Заместителями стали Тынчтык Шайназаров и Нурлан Койчукеев.

Генеральным директором ГП «НК «Кыргыз темир жолу» назначен Азамат Сакиев.

59-летний Адылбек Адранов, назначенный после увольнения Василия Дашкова, проработал три месяца.

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Азамат Сакиев родился 20 февраля 1989 года. Окончил Международную академию управления, права, финансов и бизнеса по специальности финансы и кредит, Nottingham University UK International Business, менеджмент.

Начал трудовую деятельность в «Кыргыз темир жолу» в 2019 году, занимал должность начальника отдела госзакупок ГП.

Айтен Рустамова назначена региональным главой ЕБРР в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане.

Она сменит Нила Маккейна, который возвращается в штаб-квартиру банка в Лондоне.

Айтен Рустамова — гражданка Азербайджана. Она присоединилась к ЕБРР в 2001 году и занимала различные банковские должности в бакинском офисе банка. В 2017-м она стала главой ЕБРР в Таджикистане. Айтен Рустамова имеет степень магистра иностранных языков Азербайджанского государственного университета иностранных языков и степень магистра международного бизнеса университета «Хазар» (Азербайджан) совместно с Государственным университетом Джорджии (Атланта, США).

Отмечается, что она приступит к исполнению обязанностей 1 сентября 2021 года.

Офис представительства ЕБРР базируется в Бишкеке.

Татьяна Проскурякова вступила в должность регионального директора Всемирного банка по Центральной Азии.

На этом посту она сменила Лилию Бурунчук, работающую с 2016 года. Татьяна Проскурякова будет руководить быстро растущим инвестиционным портфелем, состоящим из более 80 проектов, финансируемых Всемирным банком в государствах Центральной Азии на общую сумму более $10 миллиардов.

Она начала работу во Всемирном банке в 1992 году. На протяжении карьеры занимала различные посты в штаб-квартире организации в Вашингтоне и ее представительствах в различных странах и регионах мира.

О кадровых перестановках с 21 по 25 июня читайте здесь.