Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Алмаз Бакетаев назначен на должность заместителя министра экономики и финансов.

Фото пресс-службы Минфина КР. Алмаз Бакетаев

Алмаз Бакетаев родился 20 января 1971 года в Таласе. Окончил Фрунзенский политехнический институт, Институт переподготовки и повышения квалификации кадров Кыргызского государственного национального университета.

Трудовая деятельность началась в 1994 году с должности инспектора-программиста в Управлении налоговой полиции по Таласской области.

С 2000 года работал в Министерстве финансов;

2005 — завотделом в Чуйском областном региональном отделении казначейства;

2005–2010 — завотделом в Бишкекском городском отделении казначейства;

2010 — заместитель главы Ленинской районной администрации мэрии Бишкека;

2010–2012 — заместитель начальника Управления реализации бюджетной политики Министерства финансов;

2012–2013 — начальник Управления планирования расходов отраслей экономики Министерства финансов;

2013 — и. о. статс-секретаря Министерства финансов;

2013-2018 — заместитель министра финансов, с мая 2015 года возглавлял Центральное казначейство;

2018-2020 — первый вице-мэр Бишкека;

2020-2021 — вице-мэр столицы.

Кыялбек Мукашев стал заместителем председателя Государственной таможенной службы.

Кыялбек Мукашев в Министерстве финансов Кыргызской Республики с 2002 года.

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Был заведующим отделом социального развития в аппарате правительства, заместителем директора Государственного агентства социального обеспечения, заместителем министра социального развития.

Занимал посты начальника управления планирования расходов отраслей экономики Министерства финансов, и. о. статс-секретаря ведомства, в 2020-м возглавил его.

До назначения был первым заместителем министра экономики и финансов Кыргызской Республики.

Алтынбек Абдувапов назначен заместителем председателя Государственной налоговой службы.

Ранее должность заместителя председателя Налоговой службы занимал Замирбек Мамытов, который возглавил управление ГНС по Первомайскому району города Бишкека.

Алтынбек Абдувапов до назначения занимал должность начальника управления ГНС.

В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения.

Первый вице-мэр Алмаз Бакетаев освобожден от должности в связи с переходом на другое место работы. На его место назначен Жамалбек Ырсалиев. Ранее он занимал должность вице-мэра.

Фото из интернета. Жамалбек Ырсалиев

Жамалбек Ырсалиев родился 28 августа 1975 года. Окончил Международную академию управления права, финансов и бизнеса, «юриспруденция, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, «государственное и муниципальное управление».

1998-2003 — главный редактор газеты «Ислам маданияты»;

2003-2011 — председатель правления ОО «Тенир-Тоо-Дордой»;

2011-2013 — директор ОсОО «Лола-Мобайл»;

2013 — главный редактор журнала «Замандаш»;

2013-2015 — директор департамента социального питания мэрии города Бишкека;

2015-2016 — депутат Бишкекского городского кенеша;

2020-2021 — вице-мэр города Бишкека.

Вице-мэром столицы по вопросам экономики и финансов назначен Максатбек Сазыгулов. Ранее он занимал должность руководителя департамента организационного развития Российско-Кыргызского фонда развития.

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Бывший аким Свердловского района Мурат Осмонов в целях рационального использования потенциала муниципальных служащих в порядке ротации переведен на должность главы Ленинского района.

Предыдущий аким Мелис Оскомбаев освобожден от должности на основании личного заявления.

Главой Свердловского района назначен Бахтияр Карамшаков. Ранее занимал должность первого заместителя главы государственной администрации — акима Жайылского района Чуйской области.

О кадровых перестановках с 7 по 11 июня читайте здесь.