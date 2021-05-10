Чолпонбек Абыкеев стал советником главы кабинета министров

Чолпонбек Абыкеев назначен советником председателя кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал Улукбек Марипов, сообщили 24.kg в аппарате кабмина.

65-летний Чолпонбек Абыкеев — известный журналист и писатель. Учредитель, основатель и главный редактор газеты на кыргызском языке «Аалам».

Ранее работал заведующим отделом по связям с общественностью администрации президента КР. Возглавлял Государственное архивное агентство.

Входил в состав конституционного совещания под председательством Бекбосуна Борубашова.

Выступает с резкой критикой землячества и трайбализма. Критиковал аксакалов за соглашательскую позицию.

«Аксакалам надо быть образцом для молодежи и придерживать ее. Среди молодежи много отличных джигитов-трудяг. Они не нуждаются в землячестве, трайбализме. Если такие лучшие выдающиеся джигиты заметят землячество, трайбализм, то там же на месте должны уничтожить это. Недуг землячества, трайбализма в первую очередь наносит ущерб простому народу, общество страдает. Мы оставим будущим поколениям плохое наследство. Мы, кыргызы, маленький народ. Повторюсь, каждому из нас по силам уничтожить этот недуг. Мы избавимся от землячества, трайбализма, когда выкинем их из сердца, мозга. Надо уничтожить саму мысль о землячестве, трайбализме. Если каждый из нас очистит свое сердце, то очистится и Кыргызстан. У чистого Кыргызстана будет большое будущее. Таким образом, если мы спасем общество, в котором живем, то и общество затем спасет нас», — говорил Чолпонбек Абыкеев.