15:24
USD 84.77
EUR 102.46
RUB 1.14
Власть

Чолпонбек Абыкеев стал советником главы кабинета министров

Чолпонбек Абыкеев назначен советником председателя кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал Улукбек Марипов, сообщили 24.kg в аппарате кабмина.

65-летний Чолпонбек Абыкеев — известный журналист и писатель. Учредитель, основатель и главный редактор газеты на кыргызском языке «Аалам».

Ранее работал заведующим отделом по связям с общественностью администрации президента КР. Возглавлял Государственное архивное агентство.

Входил в состав конституционного совещания под председательством Бекбосуна Борубашова.

Выступает с резкой критикой землячества и трайбализма. Критиковал аксакалов за соглашательскую позицию.

«Аксакалам надо быть образцом для молодежи и придерживать ее. Среди молодежи много отличных джигитов-трудяг. Они не нуждаются в землячестве, трайбализме. Если такие лучшие выдающиеся джигиты заметят землячество, трайбализм, то там же на месте должны уничтожить это. Недуг землячества, трайбализма в первую очередь наносит ущерб простому народу, общество страдает. Мы оставим будущим поколениям плохое наследство. Мы, кыргызы, маленький народ. Повторюсь, каждому из нас по силам уничтожить этот недуг. Мы избавимся от землячества, трайбализма, когда выкинем их из сердца, мозга. Надо уничтожить саму мысль о землячестве, трайбализме. Если каждый из нас очистит свое сердце, то очистится и Кыргызстан. У чистого Кыргызстана будет большое будущее. Таким образом, если мы спасем общество, в котором живем, то и общество затем спасет нас», — говорил Чолпонбек Абыкеев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193511/
просмотров: 747
Версия для печати
Материалы по теме
На журналиста Каната Каниметова завели уголовное дело за мелкое хулиганство
Премьер-министр освободил от должности своего советника Арзыбека Бурканова
Еще один советник президента Алмаз Ибрагимов. Что о нем известно
Алмаз Ибрагимов назначен советником президента на общественных началах
Динара Руслан назначена советником премьер-министра
Иссык-кульская милиция интересуется журналистом Канатом Каниметовым
Иссык-кульский корень. Журналисту стало плохо после пресс-конференции министра
С инцидентом между журналистами и неизвестными на УИК в Оше разбирается милиция
Милиция начала проверку по угрозам журналистам Factcheck.kg
Журналистам Factcheck и гражданскому активисту Улану Усейину угрожают в Оше
Популярные новости
Президент в&nbsp;Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами Президент в Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами
Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В&nbsp;ГКНБ назвали видео фейком Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В ГКНБ назвали видео фейком
Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана
100 дней у&nbsp;власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова 100 дней у власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова
Бизнес
Национальной платежной карте &laquo;ЭЛКАРТ&raquo; исполняется 15&nbsp;лет Национальной платежной карте «ЭЛКАРТ» исполняется 15 лет
Как получить скидку на&nbsp;бензин? Лайфхак для автовладельцев Как получить скидку на бензин? Лайфхак для автовладельцев
&laquo;Бакай Банк&raquo; оказал помощь жителям Баткенской области «Бакай Банк» оказал помощь жителям Баткенской области
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
10 мая, понедельник
15:15
Баннер ко Дню Победы с немецкой каской. Руководство школы принесло извинения Баннер ко Дню Победы с немецкой каской. Руководство шко...
15:07
Избиение подростков в Бишкеке. Задержаны двое подозреваемых
15:02
Правозащитники назвали военным преступлением действия таджикских силовиков
14:57
В Бишкеке мужчины под видом милиционеров избили подростков и ограбили квартиру
14:53
Сотрудники мэрии Бишкека и Ошского рынка очищают русло реки Ала-Арчи