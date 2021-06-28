Айтен Рустамова стала главой ЕБРР по Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану

Айтен Рустамова назначена региональным главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Айтен Рустамова — гражданка Азербайджана. Она присоединилась к ЕБРР в 2001 году и занимала различные банковские должности в бакинском офисе банка. В 2017-м она стала главой ЕБРР в Таджикистане. Айтен Рустамова имеет степень магистра иностранных языков Азербайджанского государственного университета иностранных языков и степень магистра международного бизнеса университета «Хазар» (Азербайджан) совместно с Государственным университетом Джорджии (Атланта, США).

Отмечается, что она приступит к исполнению своих обязанностей 1 сентября 2021 года.

«Я очень рада остаться в Центральной Азии, где работаю последние четыре года. Потребность в знаниях и ресурсах ЕБРР в странах, о которых я собираюсь рассказать, значительно возросла в условиях после COVID-19. Я буду тесно сотрудничать с партнерами во всех странах для продвижения зеленых, инклюзивных, цифровых и изменяющих жизнь проектов, которые помогут сделать все эти экономики более устойчивыми. Это вызов, который я действительно с нетерпением жду», — прокомментировала свое назначение Айтен Рустамова.

На посту регионального главы ЕБРР в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане Айтен Рустамова сменит Нила Маккейна, который возвращается в штаб-квартиру банка в Лондоне.

На сегодня Европейский банк реконструкции и развития инвестировал 738 миллионов евро в 198 проектов в Кыргызстане, 765 миллионов евро в 144 проекта в экономике Таджикистана и 290 миллионов евро в 85 проектов в Туркменистане.

Офис представительства ЕБРР базируется в Бишкеке.