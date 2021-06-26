В Кыргызстане избран новый муфтий. Им стал Замир Ракиев

В Кыргызстане избран новый муфтий. Об этом 24.kg сообщили в ДУМК.
Главой мусульманского духовенства стал Замир Ракиев.
Известно, что на эту должность, помимо него, претендовали еще восемь человек.
Замиру Ракиеву 43 года, он родом из Нарынской области. Окончил курсы в Египте, получил образование в Бишкекском гуманитарном университете по специальности «Востоковедение». В 2020-м стал казы Бишкека.
Напомним, это была третья попытка совета улемов выбрать нового главу ДУМК. Первый курултай мусульман Кыргызстана был запланирован на 5 апреля. Регистрация кандидатов на пост муфтия КР завершилась 17 марта. Но с 30 марта выборы муфтия были перенесены на 29 мая из-за давления на аттестационную комиссию.