В Кыргызстане избран новый муфтий. Им стал Замир Ракиев

В Кыргызстане избран новый муфтий. Об этом 24.kg сообщили в ДУМК.

Главой мусульманского духовенства стал Замир Ракиев.

Известно, что на эту должность, помимо него, претендовали еще восемь человек.

Фото из соцсетей. Новый муфтий Замир Ракиев

Замиру Ракиеву 43 года, он родом из Нарынской области. Окончил курсы в Египте, получил образование в Бишкекском гуманитарном университете по специальности «Востоковедение». В 2020-м стал казы Бишкека.

Напомним, это была третья попытка совета улемов выбрать нового главу ДУМК. Первый курултай мусульман Кыргызстана был запланирован на 5 апреля. Регистрация кандидатов на пост муфтия КР завершилась 17 марта. Но с 30 марта выборы муфтия были перенесены на 29 мая из-за давления на аттестационную комиссию.