Избраны заместители председателя Центризбиркома

Сегодня новый состав ЦИК провел первое заседание. Избрали, помимо главы, которой снова стала Нуржан Шайлдабекова, двух ее заместителей.

Ими стали Тынчтык Шайназаров и Нурлан Койчукеев.

В Центризбирком от президента предложены Нуржан Шайлдабекова, Марс Бакытбеков, Анар Дубанбаева, Нурлан Койчукеев, Акбалык Жумалиева и Айдана Жупуева.

От парламента Абдыжапар Бекматов (фракция «Бир Бол»), Искендер Гайыпкулов («Ата Мекен»), Акылбек Эшимов («Кыргызстан»), Тынчтыкбек Шайназаров («Онугуу-Прогресс»), Узарбек Жылкыбаев (СПДК), Кайрат Маматов («Республика — Ата Журт»).

На последнем в этом году сессионном заседании депутаты парламента утвердили их.