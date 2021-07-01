Всемирный банк назначил нового регионального директора по Центральной Азии

Всемирный банк объявил о вступлении Татьяны Проскуряковой в должность регионального директора по Центральной Азии. Об этом сообщается на сайте финансового института.

На этом посту она сменила Лилию Бурунчук, работающую с 2016 года. Татьяна Проскурякова будет руководить быстро растущим инвестиционным портфелем, состоящим из более 80 проектов, финансируемых Всемирным банком в государствах Центральной Азии на общую сумму более $10 миллиардов.

«Эта региональная программа является одной из крупнейших в мире как по числу проектов, так и по объему финансовых обязательств Всемирного банка перед странами-клиентами. Центральная Азия переживает первую за четверть века рецессию, вызванную пандемией COVID-19 и последовавшим за ней экономическим кризисом. Некоторые страны региона первыми в мире получили экстренную поддержку Всемирного банка для смягчения негативного влияния COVID-19 на экономики стран, а также здоровье и благосостояние их граждан», — говорится в сообщении.

Под руководством Татьяны Проскуряковой Всемирный банк продолжит оказывать содействие странам Центральной Азии посредством реализации инновационных проектов на национальном и региональном уровнях, аналитической работы и выработки рекомендаций по вопросам проведения реформ в социально-экономических сферах.

«Всемирный банк поддерживает страны Центральной Азии в их усилиях по восстановлению экономик от последствий пандемии. Мы обращаем особое внимание на ряд важных направлений, включая укрепление систем здравоохранения и образования, повышение производительности труда, создание динамичного частного сектора, улучшение деятельности государственных и рыночных институтов, а также переход к зеленой и инклюзивной экономике. Я готова приложить максимальные усилия для углубления партнерства Всемирного банка со странами Центральной Азии», — отметила Татьяна Проскурякова.

Она начала свою работу во Всемирном банке в 1992 году. На протяжении своей карьеры занимала различные посты в штаб-квартире организации в Вашингтоне и в ее представительствах в различных странах и регионах мира. В частности, она осуществляла координацию программ Всемирного банка в регионах Европы и Центральной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, отвечала за управление портфелем в Департаменте эффективности развития Латинской Америки, а также за развитие корпоративной стратегии в офисе вице-президента по операционной политике и страновым службам.

С 2003 по 2007 год Татьяна Проскурякова была старшим советником, представляющим Российскую Федерацию в Совете исполнительных директоров Всемирного банка. С 2015-го она руководила представительствами Всемирного банка в Румынии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Северной Македонии. Татьяна Проскурякова имеет степени магистра экономических наук и политической экономии Московского государственного университета и магистра философии (экономика) Оксфордского университета.