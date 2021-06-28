Генеральным директором ГП «Кыргыз темир жолу» назначен Азамат Сакиев

Генеральным директором ГП «НК «Кыргыз темир жолу» назначили Азамата Сакиева. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Фото пресс-службы госпредприятия. Азамат Сакиев

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Улукбек Марипов по представлению Фонда по управлению государственным имуществом.

Азамату Сакиеву 32 года, женат, воспитывает ребенка. Образование: высшее, специальность — менеджмент (Nottingham University UK, International Business; Malaysia). Начал свою трудовую деятельность в «Кыргыз темир жолу» в 2019 году, занимал должность начальника отдела госзакупок филиала по материально-техническому обеспечению.

Ранее госпредприятием руководил Василий Дашков. Его подозревают в коррупции.