Президент Кыргызстана назначил госсекретаря

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал сегодня указ о назначении госсекретаря.

Им стал 65-летний Чолпонбек Абыкеев — известный журналист и писатель. Учредитель, основатель и главный редактор газеты на кыргызском языке «Аалам».

Ранее работал заведующим отделом по связям с общественностью администрации президента КР. Возглавлял Государственное архивное агентство.

Входил в состав конституционного совещания под председательством Бекбосуна Борубашова.

Выступает с резкой критикой землячества и трайбализма. Критиковал аксакалов за соглашательскую позицию.

«Аксакалам надо быть образцом для молодежи и придерживать ее. Среди молодежи много отличных джигитов-трудяг. Они не нуждаются в землячестве, трайбализме. Если такие лучшие выдающиеся джигиты заметят землячество, трайбализм, то там же на месте должны уничтожить это. Недуг землячества, трайбализма в первую очередь наносит ущерб простому народу, общество страдает. Мы оставим будущим поколениям плохое наследство», — говорил Чолпонбек Абыкеев.