В ЦИК избрали нового председателя. На посту осталась Нуржан Шайлдабекова

ЦИК избрала нового председателя. Им стала Нуржан Шайлдабекова.

Отметим, она пришла по квоте президента. Согласно новому закону о ЦИК, глава государства может предложить шесть кандидатур, столько же выдвигает парламент.

В состав ЦИК от главы государства ранее предложены Нуржан Шайлдабекова, Марс Бакытбеков, Анар Дубанбаева, Нурлан Тойчуев, Акбалык Жумалиева и Айдана Жупуева.

От парламента Абдыжапар Бекматов (фракция «Бир Бол»), Искендер Гайыпкулов («Ата Мекен»), Акылбек Эшимов («Кыргызстан»), Тынчтыкбек Шайназаров («Онугуу-Прогресс»), Узарбек Жылкыбаев (СПДК), Кайрат Маматов («Республика — Ата Журт»).