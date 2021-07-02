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Власть

В ЦИК избрали нового председателя. На посту осталась Нуржан Шайлдабекова

ЦИК избрала нового председателя. Им стала Нуржан Шайлдабекова. 

Отметим, она пришла по квоте президента. Согласно новому закону о ЦИК, глава государства может предложить шесть кандидатур, столько же выдвигает парламент. 

В состав ЦИК от главы государства ранее предложены Нуржан Шайлдабекова, Марс Бакытбеков, Анар Дубанбаева, Нурлан Тойчуев, Акбалык Жумалиева и Айдана Жупуева.

От парламента Абдыжапар Бекматов (фракция «Бир Бол»), Искендер Гайыпкулов («Ата Мекен»), Акылбек Эшимов («Кыргызстан»), Тынчтыкбек Шайназаров («Онугуу-Прогресс»), Узарбек Жылкыбаев (СПДК), Кайрат Маматов («Республика — Ата Журт»).
Ссылка: https://24.kg/vlast/199707/
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