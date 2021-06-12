Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Доскул Бекмурзаев стал министром энергетики и промышленности КР.

Другим указом главы государства Кубанычбек Турдубаев освобожден от должности.

Доскул Бекмурзаев родился 9 октября 1973 года в селе Бала-Саруу Таласской области. Окончил Кыргызский технический университет по специальности «инженер», Дипломатическую академию при МИД КР.

В электроэнергетической отрасли Кыргызстана работает с 2001-го.

С 2014 по 2015 год был заместителем министра миграции и молодежи КР. В марте 2021-го стал заместителем министра энергетики.

В сентябре 2020 года назначен генеральным директором ОАО «Северэлектро». 28 октября решением совета директоров ОАО освобожден от должности. После электрики и рабочие РЭС, не согласные с назначением нового директора, несколько раз выходили на митинги к Дому правительства. Доскул Бекмурзаев решил оспорить увольнение в суде, однако в удовлетворении иска Чуйский областной суд отказал.

Уланбек Калманбетов назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Уланбек Калманбетов родился 15 ноября 1981 года в Нарынской области. Окончил Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Насридина Исанова по специальности «Архитектура жилых и общественных зданий».

2001-2004 — лаборант кафедры архитектуры КГУСТА;

2004 — заведующий мастерской кафедры архитектуры КГУСТА;

2004-2005 — архитектор ОсОО «Сынч»;

2005-2008 — архитектор отдела Бишкекглавархитектуры;

2008-2009 — специалист Госстроя;

2009-2013 — главный архитектор управления архитектуры Нарына;

2013-2018 — главный архитектор Свердловского района Бишкека;

2018-2020 — начальник управления архитектуры и технического нормирования;

2020 — заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

2021 — заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Самат Исабеков назначен председателем Государственной таможенной службы.

Заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров представил коллективу Таможенной службы нового главу.

С 1996 года по настоящее время Самат Исабеков трудился в таможенных органах, занимал различные оперативные должности, в том числе руководящие.

Ранее Таможенную службу возглавлял Кадыржан Семетеев.

В городах Кыргызстана новые мэры:

Аскар Шабданов избран мэром Таласа. Ранее был главой представительства одной из сотовых компаний в Таласе.

По итогам 23 депутата проголосовали за Аскара Шабданова, за Адылбека Жусупбекова — 8.

На должность градоначальника в Чолпон-Ате претендовали двое — Бердибек Иманбеков и Муктар Чекиров. По итогам голосования мэром избран Бердибек Иманбеков. За него проголосовали 14 из 21 депутата Чолпон-Атинского горкенеша.

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На должность мэра Канта был зарегистрирован один кандидат — Улан Майлибашев. За него проголосовали 29 депутатов из 31.

На должность мэра Узгена претендовали трое — Адамжан Джалилов, Кадырбек Каримов и Мухтаржан Калматов. По итогам голосования градоначальником избран Кадырбек Каримов. Он набрал 17 голосов.

Мэром Каракола стал Эрмат Джумаев. 19 депутатов из 31 отдали свои голоса за его кандидатуру.

Ранее он исполнял обязанности мэра Каракола. В 2019 году работал в каракольском муниципальном предприятии «Зеленстрой».

На должность мэра Шопокова претендовали два кандидата: Бектур Сатыбалдиев и Адылбек Бекболотов. По итогам голосования выиграл Адылбек Бекболотов, за которого проголосовали 11 депутатов Шопоковского городского кенеша из 21.

На должность мэра Каинды был зарегистрирован один кандидат — Эрнур Джумабаев, за которого из 21 депутата городского кенеша проголосовало 13.

Мэром Балыкчи избран Аманат Сыдыков. За его кандидатуру отдали голоса 23 депутата горкенеша. За второго кандидата Талантбека Мергенбаева проголосовали восемь нардепов.

Аманату Сыдыкову 32 года. Частный предприниматель. Был депутатом Балыкчинского городского кенеша предыдущего созыва от «Онугуу-Прогресс».

Мэром Джалал-Абада стал безальтернативный кандидат Эрнисбек Ормоков. За него проголосовало 29 депутатов из 31.

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В октябре 2020 года на выборах в парламент Эрнисбек Ормоков шел по списку партии президента Садыра Жапарова «Мекенчил».

Мэром Баткена избран Имамназар Бурканов. Он был единственным претендентом на пост мэра и получил 31 голос депутатов городского кенеша из 31.

Он родной брат бывшего советника Садыра Жапарова, экс-депутата парламента Арзыбека Бурканова.

Асылбек Маткалыков избран мэром Кызыл-Кии Баткенской области. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов.

Ранее он занимал пост вице-мэра.

Егор Борисов стал заместителем директора бишкекского Центра экстренной медицины.

Приказ подписал директор Искендер Шаяхметов.

Ранее Егор Борисов был заведующим отделением реанимации.

Начальником УВД Ленинского района Бишкека назначен Бактыбек Нарчаев.

Ранее эту должность занимал полковник милиции Мадияр Кулуев. Он ушел на пенсию по достижении предельного возраста.

Уточняется, что до этого Бактыбек Нарчаев был заместителем начальника ГУВД Чуйской области.

О кадровых перестановках с 31 мая по 4 июня читайте здесь.