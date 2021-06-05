В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Улукбек Кармышаков назначен первым заместителем руководителя администрации президента.

Фото пресс-службы президента КР. Улукбек Кармышаков

Он освобожден от ранее занимаемой должности зампредседателя кабинета министров, министра экономики.

Прежний первый замруководителя администрации Медербек Сатыев уволен в связи с переходом на другую работу.

Улукбек Кармышаков родился 22 января 1963 года в Кара-Кульджинском районе. Окончил Фрунзенский финансово-экономический техникум, экономический факультет Кыргызского государственного университета.

Трудовую деятельность начал в 1981 году старшим экономистом райстатотдела Ошской области.

В Министерстве финансов с 1996-го. Возглавлял несколько отделов, затем — управление по предупреждению коррупции Национального агентства КР по предупреждению коррупции, управление финансового контроля Министерства финансов КР.

Был начальником главного управления финансово-бюджетного контроля Минфина.

2010-2011 — главный аудитор Агентства по защите депозитов Министерства финансов КР;

2011-2012 — главный аудитор Агентства по защите депозитов КР;

2013 — заведующий отделом аграрной политики и стратегических исследований сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР;

2013-2015 — аудитор отдела внутреннего аудита ОАО «РСК Банк»;

2015 — исполняющий обязанности начальника отдела внутреннего аудита ОАО «РСК Банк»;

2015-2020 — заместитель министра финансов КР.

2021 — министр финансов и экономики в ранге вице-премьер-министра. С 5 мая занимал должность заместителя председателя кабмина — министра экономики и финансов.

Депутатом Жогорку Кенеша стал Арысланбек Акбаров.

Он занял место Акылбека Жапарова, который стал заместителем председателя кабинета министров и по совместительству министром экономики и финансов.

ЦИК передала 53-летнему Арысланбеку Акбарову вакантный мандат как следующему кандидату по списку партии «Бир Бол».

Тазабек Икрамов стал председателем комитета Жогорку Кенеша по международным делам и обороне.

За его кандидатуру проголосовали 73 депутата. Отметим, кроме Икрамова, председателем комитета хотел стать и депутат Мамасадык Бакиров. За него проголосовал 31 нардеп.

Ранее эту должность занимал Исхак Пирматов. В мае нардеп досрочно сдал свой мандат.

Акылбек Жапаров назначен министром экономики и финансов.

Он назначен заместителем председателя кабинета министров — министром экономики и финансов.

Сменил на посту Улукбека Кармышакова, который стал первым заместителем руководителя аппарата президента.

Заместителем министра юстиции стал Орозбек Сыдыков.

Орозбек Сыдыков родился 7 мая 1987 года в Ошской области. Окончил Ошский государственный юридический институт, юрист, после Академию государственного управления при президенте Кыргызской Республики, магистр по направлению «государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в аппарате акыйкатчи в Ошской области. В Министерстве юстиции с 2014-го.

До назначения был заместителем начальника Чуй-Бишкекского управления юстиции.

Уланбек Асанов назначен заместителем министра инвестиций.

Фото Уланбек Асанов. пресс-службы Соцфонда КР

Ранее он два месяца занимал должность председателя Соцфонда и был уволен в начале мая.

Уланбек Асанов родился 30 ноября 1970 года в Ноокенском районе. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, экономист, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 1990 году экономистом на макаронно-кондитерской фабрике. Несколько лет проработал в энергосекторе страны, затем в аппаратах президента и правительства.

В Соцфонде КР с 2009 года. До назначения главой ведомства занимал пост заместителя председателя.

Таштемир Чилдебаев назначен начальником Чуй-Бишкекского управления юстиции.

Он пришел вместо назначенного заместителем министра юстиции Орозбека Сыдыкова.

Таштемир Чилдебаев родился 21 сентября 1959 года в селе Уч-Терек Токтогульского района Джалал-Абадской области. Окончил юридический факультет Кыргызского государственного университета.

До назначения занимал пост эксперта отдела правового обеспечения аппарата президента.

Тойгонбай Абдыкаров назначен директором Госкомиссии по делам религий.

Медер Карабаев освобожден от этой должности.

За последний год это уже третий глава Госкомрелигий.

При премьер-министре Игоре Чудинове Тойгонбай Абдыкаров работал директором департамента по использованию и содержанию государственных зданий при аппарате правительства.

Медербек Сатыев назначен заведующим отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры администрации президента.

Замирбек Базарбеков освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Медербек Сатыев меньше месяца занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента.

Алмазбек Бейшеналиев стал представителем Кыргызстана в ООН и других международных организациях в Женеве.

Данияр Мукашев освобожден от должности посла КР в Швейцарии, Лихтенштейне, Сан-Марино, постоянного представителя Кыргызстана при ООН и других международных организациях в Женеве.

До 5 мая 2021 года Алмазбек Бейшеналиев занимал должность министра образования и науки КР.

Заместителем омбудсмена Кыргызстана избран Альберт Колопов.

Альберт Колопов с 2005 года работает в аппарате акыйкатчи. Прошел много курсов по защите прав человека.

До избрания возглавлял отдел по работе с гражданами, пострадавшими от пыток.

Всего на пост заместителя омбудсмена претендовало девять человек. За Альберта Колопова проголосовали 74 депутата.

Избраны судьи Верховного суда.

Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру бывшего адвоката Садыра Жапарова Замирбека Базарбаева на пост судьи Верховного суда.

Его поддержали 94 нардепа, 6 проголосовали против.

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В декабре 2020 года Замирбек Базарбаев был назначен на должность заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента.

Парламент также поддержал кандидатуру Нурлана Мусаева на пост судьи Верховного суда. За него проголосовали 96 депутатов.

Судьи принесли присягу и приступили к своим обязанностям.

Состоялись выборы мэров нескольких городов.

На должность мэра города Кемина был зарегистрирован один кандидат — Кайрат Абдывалиев. За него проголосовали все 21 депутат Кеминского горкенеша.

Бактыбек Чанчаров избран мэром города Орловки. За его кандидатуру проголосовал единогласно 21 депутат горкенеша.

О кадровых перестановках с 24 по 28 мая читайте здесь.