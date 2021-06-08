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Власть

В Министерстве энергетики и промышленности сменился глава. Указ президента

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики», принятого референдумом 11 апреля 2021 года, Доскул Бекмурзаев назначен министром энергетики и промышленности, сообщает пресс-служба президента.

Другим указом главы государства Кубанычбек Турдубаев освобожден от этой должности.

Доскул Бекмурзаев ранее работал в сфере энергетики. Возглавлял разные подразделения ОАО «Северэлектро». С 2020 года компанию в целом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196909/
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