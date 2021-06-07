Президент назначил десять судей местных судов

Советом по отбору судей на имя президента Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по восьми кандидатам в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией, в Ошский, Джалал-Абадский, Иссык-Кульский, Нарынский областные суды и Бишкекский городской суд, а также по двум кандидатам на вакантные должности в некоторые районные суды столицы.
С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении претендентов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями совета по всем 10 кандидатам на должность судей.
Президент издал указы о назначении судей, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:
Ошский областной суд:
- Замирбек Атаев;
- Заурбек Жунусов.
Джалал-Абадский областной суд:
- Бакыт Калыков;
- Бактыбек Султанканов.
Иссык-Кульский областной суд:
- Гулбара Кудабаева.
Нарынский областной суд:
- Майрагул Дуйшонбекова.
Бишкекский городской суд:
- Салтанат Бектемирова;
- Анара Омуралиева.
Ленинский районный суд:
- Самат Каипов.
Свердловский районный суд:
- Чолпон Назирдинова.
Указы вступают в силу со дня подписания.