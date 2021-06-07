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Власть

Президент назначил десять судей местных судов

Советом по отбору судей на имя президента Садыра Жапарова внесены предложения о назначении на должности судей по восьми кандидатам в связи с истечением срока полномочий, предусмотренного Конституцией, в Ошский, Джалал-Абадский, Иссык-Кульский, Нарынский областные суды и Бишкекский городской суд, а также по двум кандидатам на вакантные должности в некоторые районные суды столицы.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении претендентов, Садыр Жапаров согласился с рекомендациями совета по всем 10 кандидатам на должность судей.

Президент издал указы о назначении судей, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

 Ошский областной суд:

  • Замирбек Атаев;
  • Заурбек Жунусов.

Джалал-Абадский областной суд:

  • Бакыт Калыков;
  • Бактыбек Султанканов.

Иссык-Кульский областной суд:

  • Гулбара Кудабаева.

Нарынский областной суд:

  • Майрагул Дуйшонбекова.

Бишкекский городской суд:

  • Салтанат Бектемирова;
  • Анара Омуралиева.

Ленинский районный суд:

  • Самат Каипов.

Свердловский районный суд:

  • Чолпон Назирдинова.

Указы вступают в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196762/
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