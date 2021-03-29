16:43
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.12
Власть

Бывший глава «Северэлектро» Доскул Бекмурзаев назначен замминистра энергетики

Заместителем министра энергетики назначили бывшего директора ОАО «Северэлектро» Доскула Бекмурзаева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и промышленности.

Читайте по теме
Решение суда. Директором ОАО «Северэлектро» остается Улан Астаркулов

По ее данным, сегодня его представил коллективу глава ведомства Кубанычбек Турдубаев. Он сказал, что Доскул Бекмурзаев обладает многолетним опытом деятельности в энергетической сфере, внес вклад в развитие отрасли, обладает хорошими организаторскими качествами.

Доскул Бекмурзаев выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для реализации намеченных планов по обеспечению эффективной деятельности энергетического сектора и достижения устойчивого развития всей отрасли.

Отметим, что распоряжением правительства прекращены полномочия заместителей председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Вероники Исаевой и Айтмамата Кадырбаева.

Напомним, что 28 октября 2020 года решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новым главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов. Решение согласовали с Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».

После этого электрики и рабочие РЭС, не согласные с назначением нового директора, несколько раз выходили на митинги к Дому правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188004/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
В Министерстве здравоохранения назначены новые заместители главы ведомства
Мырзакат Тыналиев назначен директором издательского дома «Кыргыз Туусу»
Назира Дюшеева назначена президентом Кыргызской академии образования
Указ о назначении судей подписал Садыр Жапаров. Кто они и где будут работать
Претендент на пост главы Минэнерго привлекался к уголовной ответственности
Улукбек Марипов обещает не вмешиваться в кадровую политику министерств
Скандал в музучилище Оша продолжается. Коллектив опять против нового назначенца
Скандал в музучилище Оша. Новым директором стал Ильяз Ташболот уулу
Скандал в музучилище Оша. Бывший директор поддерживает Самару Каримову
Кадры Садыра Жапарова. Соратники, земляки и друзья
Популярные новости
Чык эшикке. Камчыбек Ташиев нагрубил журналистам Чык эшикке. Камчыбек Ташиев нагрубил журналистам
Таджикистан не&nbsp;считает Ворух, расположенный в&nbsp;Баткенской области, анклавом Таджикистан не считает Ворух, расположенный в Баткенской области, анклавом
Садыр Жапаров напомнил своим чиновникам, почему трижды сменилась власть в&nbsp;стране Садыр Жапаров напомнил своим чиновникам, почему трижды сменилась власть в стране
Жылдызкан Джолдошева заявляет, что ее&nbsp;сына уволили после критики Садыра Жапарова Жылдызкан Джолдошева заявляет, что ее сына уволили после критики Садыра Жапарова
Бизнес
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
29 марта, понедельник
16:42
В Баткене и одноименном районе вводится комендантский час В Баткене и одноименном районе вводится комендантский ч...
16:37
В Аламединском районе задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве
16:36
В Бишкеке определили победителей чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе
16:33
Бывший глава «Северэлектро» Доскул Бекмурзаев назначен замминистра энергетики
16:31
В Джалал-Абаде злоумышленник проник в дом и изнасиловал женщину