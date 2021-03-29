Бывший глава «Северэлектро» Доскул Бекмурзаев назначен замминистра энергетики

Заместителем министра энергетики назначили бывшего директора ОАО «Северэлектро» Доскула Бекмурзаева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и промышленности.

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По ее данным, сегодня его представил коллективу глава ведомства Кубанычбек Турдубаев. Он сказал, что Доскул Бекмурзаев обладает многолетним опытом деятельности в энергетической сфере, внес вклад в развитие отрасли, обладает хорошими организаторскими качествами.

Доскул Бекмурзаев выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для реализации намеченных планов по обеспечению эффективной деятельности энергетического сектора и достижения устойчивого развития всей отрасли.

Отметим, что распоряжением правительства прекращены полномочия заместителей председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Вероники Исаевой и Айтмамата Кадырбаева.

Напомним, что 28 октября 2020 года решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новым главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов. Решение согласовали с Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».

После этого электрики и рабочие РЭС, не согласные с назначением нового директора, несколько раз выходили на митинги к Дому правительства.