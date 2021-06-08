Уланбек Калманбетов возглавил Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики», принятого референдумом 11 апреля 2021 года, Уланбек Калманбетов назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Уланбеку Калманбетову 39 лет. Уроженец Нарынской области. Он окончил Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Насридина Исанова по специальности «архитектура жилых и общественных зданий».