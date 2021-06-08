20:18
USD 84.63
EUR 102.93
RUB 1.16
Власть

Уланбек Калманбетов возглавил Госагентство архитектуры, строительства и ЖКХ

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики», принятого референдумом 11 апреля 2021 года, Уланбек Калманбетов назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Уланбеку Калманбетову 39 лет. Уроженец Нарынской области. Он окончил Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Насридина Исанова по специальности «архитектура жилых и общественных зданий».
Ссылка: https://24.kg/vlast/196914/
просмотров: 744
Версия для печати
Материалы по теме
В Министерстве энергетики и промышленности сменился глава. Указ президента
Садыр Жапаров продолжает формировать свою администрацию: новые назначения
Назначены судьи местных судов. Среди них скандально известный Адис Момуналиев
Адилет Дубанаев назначен заместителем председателя Налоговой службы
В мэрии Джалал-Абада новые назначения. Руслан Алтымышев стал первым вице-мэром
Назначены руководители департамента госсанэпиднадзора и Наццентра онкологии
Гендиректором «Кыргыз темир жолу» стал Адылбек Адранов
Замминистра внутренних дел Мирлана Каниметова сняли с должности
Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ
Бывший глава «Северэлектро» Доскул Бекмурзаев назначен замминистра энергетики
Популярные новости
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину Ситуация на границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину
Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
Аида Касымалиева посетила в&nbsp;СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с&nbsp;достоинством Аида Касымалиева посетила в СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с достоинством
Ситуация на&nbsp;границе. Главы ГКНБ КР&nbsp;и&nbsp;РТ подписали протокол: что в&nbsp;нем отражено Ситуация на границе. Главы ГКНБ КР и РТ подписали протокол: что в нем отражено
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
8 июня, вторник
20:16
Бишкекчане недовольны, что городские службы разрушают новые дороги Бишкекчане недовольны, что городские службы разрушают н...
20:00
Коррупция в судах. Возле Дома правительства объявили голодовку пять человек
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:57
Бабановго боштондук! В Таласе прошел митинг в поддержку экс-премьера
19:42
Международная конференция LAMPA по дата-журналистике прошла онлайн