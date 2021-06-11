Официальные итоги повторных выборов утвердит новый состав ЦИК

Официальные итоги повторных выборов в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке, назначенных на 11 июля, подведет уже новый состав ЦИК. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, новый законопроект, регулирующий деятельность ЦИК, нардепы примут в трех чтениях на следующей неделе.

«Согласно документу, шесть человек выдвигает президент, шесть — парламент. Фракции начали сбор подписей за ту или иную кандидатуру. Так что итоги повторных выборов будет утверждать уже новый состав и он же будет проводить парламентскую кампанию», — сказал Дастан Бекешев.

Он также добавил, что регламент ЖК устарел и противоречит Конституции, поэтому непонятно, как депутаты будут голосовать за новый состав ЦИК.