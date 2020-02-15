Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Акрам Мадумаров назначен вице-премьер-министром Кыргызстана.

Фото пресс-службы президента КР. Акрам Мадумаров

Жениш Разаков подал в отставку.

«Я с 1990 года, как окончил институт, не был в отпуске, не отдыхал 30 дней. Хочу заняться семейными делами. Я вчера принял решение, подал заявление, и сегодня даже на работу не ходил», — сказал 24.kg Жениш Разаков.

Ранее депутат ЖК Рыскелди Момбеков назвал уже экс-вице-премьер-министра самым слабым звеном: «Сомнительно, чтобы Жениш Разаков добился реальных успехов в решении приграничных вопросов. Он этим занимается уже два года и мы ни на сантиметр не продвинулись», — сказал нардеп.

За кандидатуру Акрама Мадумарова проголосовали 87 депутатов, против — один. Он назначен на должность вице-премьер-министра по силовому блоку и вопросам границ.

Акрам Мадумаров родился 29 июня 1977 года в Кадамджайском районе. Окончил Кыргызский аграрный университет (ветеринар) и Дипломатическую академию МИД КР по направлению «Международные отношения».

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1999-2002 — аспирант Кыргызской аграрной академии;

2002-2005 — ассистент, старший преподаватель Кыргызской аграрной академии;

2006-2008 — референт управления делами президента КР, отдел организации производства и протокольных мероприятий;

2008-2009 — заместитель директора управления делами президента КР в южной резиденции;

2009-2013 — заведующий отделом организации протокольных мероприятий управления делами президента КР;

2013-2017 — глава государственной администрации Кадамджайского района Баткенской области;

2017-2019 — директор Государственной кадровой службы КР.

С 1 апреля 2019 года по февраль 2020-го он был полномочным представителем правительства в Баткенской области.

В январе 2020 года пользователи социальных сетей возмутились тем, что Акрам Мадумаров отчитал преподавателей Кызыл-Кийского гуманитарно-педагогического института за то, что они не носят галстуки.

Глава Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов освобожден от должности.

Он проработал в должности менее одного года. Главой ГРС его назначили в апреле 2019 года после отставки Алины Шаиковой.

Причина увольнения не уточняется.

Глава государственного учреждения «Унаа» Алымжан Козубаев освобожден от должности.

Ранее Совет безопасности рекомендовал правительству уволить чиновника. Решение приняли по итогам заседания рабочей группы Совбеза.

Секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев подчеркнул, что более половины мероприятий, заложенных в Плане пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в ГУ «Унаа», остались неисполненными, а в отношении сотрудников возбудили около ста уголовных дел.

Напомним, что в декабре 2018 года создали государственное учреждение «Унаа», ответственное за регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений после того, как руководство и сотрудники ДРТСиВС и СЦИУ саботировали работу автоматизированных систем и оптимизацию бизнес-процессов. Директора ГУ «Унаа» назначили в начале июля. В правительстве также отмечали, что новое учреждение создано в целях противодействия коррупции.

Сауле Мейрманова уволилась с должности начальника управления образования мэрии Бишкека.

Она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по социальным вопросам заявлял, что неоднократно на дисциплинарных комиссиях мэрии поднимал вопрос о соответствии занимаемой должности Сауле Мейрмановой и вносил предложения градоначальнику.

Азиз Аалиев стал главой Российско-Кыргызского фонда развития.

Фото из интернета. Азиз Аалиев

С июля 2019 года и до назначения на должность Азиз Аалиев был членом правления фонда. До этого работал в аппарате правительства заведующим отделом финансов и кредитной политики.

Прежний глава РКФР Эркин Асрандиев назначен вице-премьер-министром Кыргызстана.

Назначены руководители медиацентров Баткенской и Джалал-Абадской областей.

Алим Токторов назначен генеральным директором Баткенского областного медиа-центра и Тургунбай Алдакулов — Джалал-Абадского медиацентра.

Ранее Калыбек Тайтекеев избран генеральным директором Чуйского областного медиацентра.

Министерство культуры, информации и туризма путем слияния областных государственных телерадиовещательных организаций, областных и районных газет в стране создало семь областных медиацентров. Основной целью их создания являются предоставление новых качественных информационных услуг и преобразование областных телерадиокомпаний в конкурентоспособных игроков рынка.

Нуржан Бардинова назначена статс-секретарем Министерства иностранных дел КР.

Нуржан Бардинова не имеет опыта работы на дипломатической службе, нет у нее и профильного образования.

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Она начинала карьеру учителем русского языка и литературы в школе-интернате имени Терешковой в Оше. Несколько лет была ведущим специалистом комиссии по делам семьи, женщин и молодежи в южной столице. Работала специалистом в системе здравоохранения. Последние 12 лет занимала должность статс-секретаря Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Отметим, что статус статс-секретаря приравнивается к статусу первого заместителя ведомства.

Кыял Жанузакова назначена заместителем полномочного представителя правительства в Таласской области.

Ранее должность заместителя полпреда занимала Азият Жаркыналиева.

Кыял Жанузакова родилась в 1978 году. Была экспертом отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента КР.

Бахадыр Кочкаров возглавил судейский комитет Кыргызского футбольного союза.

Федерация футбола Кыргызской Республики сменила название. Теперь организация будет называться Кыргызский футбольный союз.

Бахадыр Кочкаров — известный кыргызстанский рефери. Он начал судейскую карьеру в 1997 году. Свой заключительный матч на международной арене судил 10 ноября 2019-го. На счету ассистента рефери ФИФА из Кыргызстана девять матчей в финальных стадиях чемпионатов мира.

Как рассказали в союзе, основные цели работы судейского комитета КФС — это развитие судейства и инспектирования, координация региональных организаций для содействия и реализации программ инспектирования соревнований по футболу.

Авазбек Асанов уволился с должности начальника Ошского городского отдела образования.

Он написал заявление об увольнении. Авазбек Асанов возглавлял управление образования с 2017 года.

Временно исполняющим обязанности начальника стал специалист управления Бектурсун Коконов.

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