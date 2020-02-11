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Власть

Ушел сам, никто не просил. Жениш Разаков о том, почему подал в отставку

Экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков заявил 24.kg, что в отставку ушел по собственному желанию: его никто не просил и не уговаривал.

По словам бывшего чиновника, он хочет хорошо отдохнуть и пока возвращаться в правительство даже после выборов в Жогорку Кенеш и формирования нового кабмина не планирует. «Я с 1990 года, как окончил институт, не был в отпуске, не отдыхал 30 дней. Хочу заняться семейными делами. Я вчера принял решение, подал заявление и сегодня даже на работу не ходил», — сказал Жениш Разаков.

Он добавил, что жизнь на уходе с должности не заканчивается. «А тому, кто в течение месяца-двух решит вопросы границ, надо орден дать», — подчеркнул Жениш Разаков.

Кому достанется вакантный пост, экс-вице-премьер не знает.

Отметим, источники в правительстве и Жогорку Кенеше сообщили 24.kg, что на должность заместителя премьер-министра по силовому блоку и приграничной теме претендует нынешний глава Министерства труда и социального развития Улукбек Кочкоров. Он работал в системе госбезопасности, был депутатом и родом из Баткена.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143276/
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