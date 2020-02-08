Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Эркин Асрандиев назначен вице-премьер-министром Кыргызстана.

Фото пресс-службы президента КР. Эркин Асрандиев

Эркин Асрандиев сменил на этом посту Замирбека Аскарова, который стал министром чрезвычайных ситуаций.

Он будет курировать финансово-экономические вопросы, в том числе в рамках ЕАЭС. Часть полномочий будет снята с вице-премьер-министра Жениша Разакова, которому поручат более тщательно прорабатывать вопросы границ.

Эркин Асрандиев родился 1 апреля 1976 года в Кара-Балте. Окончил Кыргызский государственный национальный университет.

Трудовую деятельность начал в 1996-м специалистом в департаменте образования мэрии Бишкека.

1997-1998 — ведущий специалист, главный специалист, начальник финансово-экономического отдела Фонда обязательного медицинского страхования;

1998-2004 — кредитный эксперт, начальник финансово-экономического отдела Государственной комиссии по развитию предпринимательства;

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2004-2006 — заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам ОАО «Фонд развития предпринимательства»;

2006-2008 — эксперт управления экономического развития, заведующий сектором предпринимательства и туризма управления экономики и финансов аппарата правительства КР;

2008-2009 — эксперт отдела экономической и социальной политики администрации президента КР;

2009-2010 — заместитель директора бишкекского филиала ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»;

2011-2012 — занимал руководящие должности в ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»;

2013 — консерватор ОАО «Инвестбанк «Иссык-Куль»;

2013-2016 — заместитель председателя, затем председатель правления ОАО «Айыл Банк»;

2016-2017 — член правления Российско-Кыргызского фонда развития;

2017-2020 — председатель правления РКФР.

Депутаты Жогорку Кенеша утвердили кандидатуру нового вице-премьер-министра накануне назначения.

Замирбек Аскаров назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

Фото пресс-службы правительства КР. Замирбек Аскаров

Другим указом его освободили от должности вице-премьер-министра согласно поданному заявлению.

Замирбек Аскаров родился 11 октября 1975 года в селе Арбын Ошской области. Окончил естественно-географический факультет Ошского государственного университета, затем по специальности «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 1999-м преподавателем Ошского государственного университета. 2006 — председатель комитета по туризму, спорту и молодежной политике мэрии Оша;

2006-2011 — председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Оша;

2011-2012 — председатель комитета по физической культуре и спорту Оша;

2012-2013 — аким Ноокатского района Ошской области;

2014 — первый вице-мэр Оша;

2018-2020 — вице-премьер-министр КР. 2006 — председатель комитета по туризму, спорту и молодежной политике мэрии Оша;2006-2011 — председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Оша;2011-2012 — председатель комитета по физической культуре и спорту Оша;2012-2013 — аким Ноокатского района Ошской области;2014 — первый вице-мэр Оша;2018-2020 — вице-премьер-министр КР.

Гульмира Джумабекова стала новым руководителем управления капитального строительства мэрии Бишкека. Ранее должность главы УКС временно занимал заместитель начальника Улан Уезбаев. На муниципальной службе с 1996 года. По образованию финансист со специализацией в строительстве. Работала в мэрии столицы, МП «Бишкекглавархитектура», управлении госархстройнадзора. Читайте по теме Новая глава управления капстроительства о коррупции, ПДП и отношениях с мэром До назначения была заместителем акима Первомайского акимиата. Еще ранее, в 2018-м, возглавляла ОсОО «Ливерпуль», связанное со строительным бизнесом семьи мэра Бишкека Азиза Суракматова. Управление капитального строительства (УКС) столичного муниципалитета является единым городским строительным заказчиком. Организует свою работу в соответствии с условиями договоров подряда на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений, правилами финансирования и кредитования строительства и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, определяющими задачи, функции и права данного управления. Аликбек Джекшенкулов назначен послом Кыргызстана в Греции и Черногории. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, по которому Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации и Армении Аликбек Джекшенкулов назначен послом в Греции и Черногории по совместительству с резиденцией в Москве.

Айгуль Рыскулова стала полпредом Кыргызстана в Экономическом совете СНГ.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Айгуль Рыскулова

Кандидатуру вице-мэра столицы одобрил комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша. Представление внесло Министерство иностранных дел.

Зину Асанкожоеву освободили от должности полномочного представителя Кыргызстана в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Экономический совет Содружества Независимых Государств — основной исполнительный орган, обеспечивающий выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества о формировании и функционировании зоны свободной торговли и других вопросах социально-экономического сотрудничества.

Мирбек Асанакунов отстранен от должности председателя Федерации профсоюзов.

Решение принято на заседании совета — высшего органа управления федерации. Оно вступит в силу, как только Мирбек Асанакунов выйдет с больничного.

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Позже в Федерации профсоюзов Кыргызстана назвали решение своего совета об отстранении недействительным. На заседании не было кворума для принятия решения — отмены постановления об избрании председателем Мирбека Асанакунова.

Юрист Анара Кыштобаева пояснила на пресс-конференции в 24.kg, что решение принял совет ФПК. Заседание прошло на законных основаниях и при наличии кворума. Отсутствующие оставили доверенность, поэтому предмета спора нет.

Мирлан Кубаталиев назначен главой ОсОО «КТ Мобайл».

Назначен решением правления ОАО «Кыргызтелеком».

Ранее эту должность занимал Мураталы Джакыпбеков, который покинул пост согласно поданному заявлению.

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Мирлан Кубаталиев ранее занимал должность руководителя коммерческого департамента ОсОО «КТ Мобайл».

Оператор связи SALAM запущен в середине августа 2019 года в результате сотрудничества двух государственных компаний: ОсОО «КТ Мобайл» и ЗАО «Альфа Телеком». Стопроцентным пакетом акций оператора владеет ОАО «Кыргызтелеком».

Азамат Болгонбаев стал главой наблюдательного совета КТРК. Его кандидатуру поддержали единогласно. Жыпар Жекшеев ушел с поста в ноябре 2019 года по собственному желанию.

Азамат Болгонбаев родился 29 октября 1983-го в селе Арашан. Акын-импровизатор.

Временно отстранен от должности судьи Кара-Кульского горсуда.

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Судья Кара-Кульского городского суда Джалал-Абадской области Памирбек Ыманбеков отстранен на основании предложения дисциплинарной комиссии при Совете судей.

Основанием явилось представление генерального прокурора Откурбека Джамшитова, в котором указывается о возбуждении в отношении служителя Фемиды уголовного дела по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки» УК КР.

Назначены судьи местных судов.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел собеседование с кандидатами. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов он согласился с предложениями Совета по отбору судей по 13 из них.

Назначенные судьи направлены для работы в местные суды:

— Жаркынбек Кыдырбаев в Ошский областной суд;

— Гульнархан Жоробаева в Узгенский районный суд;

— Нурлан Абдыразаков в Ошский городской суд;

— Жамиля Чикеева в Свердловский районный суд Бишкека;

— Элнура Жантороева в Аксыйский районный суд;

— Надырбек Токтосунов в Сузакский районный суд;

— Айка Мусаева в Аламединский районный суд;

— Эльдарбек Мамыров в Ак-Суйский районный суд;

— Каныбек Акыев в Каракольский городской суд;

— Ойниса Эгембердиева в Бакай-Атинский районный суд;

— Азамат Тилемишов в Манасский районный суд;

— Эсенбек Султанов в Таласский городской суд;

— Тариэл Акылбеков в Таласский районный суд.

О кадровых перестановках с 27 по 31 января читайте здесь.