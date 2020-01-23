Вся проблема в галстуках. Депутат раскритиковал чиновников за высокомерность

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Рыскелди Момбеков возмутился действиями вице-премьер-министров.
Он заявил, что члены правительства ведут себя высокомерно по отношению к простым гражданам.
В частности, по словам Рыскелди Момбекова, в Баткене мужчину задержали только за то, что он назвал вице-премьера Жениша Разакова агентом.
«Один вице-премьер измеряет улучшение уровня жизни ослами, другой возмущен тем, что учителя не носят галстуки. Если галстуки улучшат жизнь баткенцам, давайте купим их за счет бюджета», — сказал Рыскелды Момбеков.
Вчера пользователи социальных сетей возмутились тем, что полномочный представитель правительства в Баткенской области Акрам Мадумаров отчитал преподавателей Кызыл-Кийского гуманитарно-педагогического института за то, что они не носят галстуки.
Вот вы преподаватели. Я с вами поздоровался и что вижу? Что ни у одного из вас нет галстука. Посмотрите на свой внешний вид.Акрам Мадумаров