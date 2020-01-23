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Власть

Вся проблема в галстуках. Депутат раскритиковал чиновников за высокомерность

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Рыскелди Момбеков возмутился действиями вице-премьер-министров.

Он заявил, что члены правительства ведут себя высокомерно по отношению к простым гражданам.

В частности, по словам Рыскелди Момбекова, в Баткене мужчину задержали только за то, что он назвал вице-премьера Жениша Разакова агентом.

«Один вице-премьер измеряет улучшение уровня жизни ослами, другой возмущен тем, что учителя не носят галстуки. Если галстуки улучшат жизнь баткенцам, давайте купим их за счет бюджета», — сказал Рыскелды Момбеков.

Вчера пользователи социальных сетей возмутились тем, что полномочный представитель правительства в Баткенской области Акрам Мадумаров отчитал преподавателей Кызыл-Кийского гуманитарно-педагогического института за то, что они не носят галстуки.

Вот вы преподаватели. Я с вами поздоровался и что вижу? Что ни у одного из вас нет галстука. Посмотрите на свой внешний вид.

Акрам Мадумаров
Ссылка: https://24.kg/vlast/141324/
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