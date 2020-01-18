Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Толгонай Стамалиева назначена пресс-секретарем президента Кыргызстана.

Фото из интернета. Толгонай Стамалиева

Указом главы государства разделены должности заведующего отделом информационной политики аппарата президента и его пресс-секретаря.

Толгонай Стамалиева родилась 14 декабря 1975 года. Окончила Кыргызский государственный национальный университет по специальности «журналистика».

Трудовую деятельность начала в 1998-м корреспондентом Кыргызского национального информационного агентства «Кабар», где проработала до 2002 года.

2002-2005 — консультант, старший консультант в пресс-службе аппарата Законодательного собрания Жогорку Кенеша;

2005-2006 — заместитель заведующего информационно-аналитическим отделом — руководитель пресс-службы ЦИК;

2006-2007 — референт пресс-службы президента КР;

2007-2009 — пресс-секретарь, начальник отдела внешних связей ОАО «Международный аэропорт «Манас»;

2009-2010 — заместитель руководителя пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша;

2010-2011 — руководитель пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша;

2012-2015 — руководитель пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша;

2015-2016 — заместитель заведующего отделом информационной политики аппарата президента КР;

2016-2017 — заведующая отделом информационного обеспечения аппарата правительства КР;

2017-2020 — пресс-секретарь президента — заведующая отделом информационной политики аппарата президента КР.

Наргиза Мансурова стала заведующей отделом информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Наргиза Мансурова родилась 5 мая 1980 года. Окончила Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова, факультет филологии.

Трудовую деятельность начала в 2003-м редактором детских телепередач в Кыргызской телерадиовещательной компании.

2006-2009 — ответственный редактор газет «Кылмыш жана жаза», «Преступление и наказание»;

2009-2010 — корреспондент ИА «АКИпресс»;

2010-2013 — главный редактор новостного портала «Баракелде» ИА «АКИпресс»;

2013-2014 — эксперт отдела информационной политики аппарата президента КР;

2014-2016 — главный редактор государственной официальной газеты «Эркин Тоо»;

2016-2017 — консультант в Жогорку Кенеше;

2018-2019 — заведующая сектором оперативной информации и по связям со СМИ отдела информационной политики аппарата президента КР;

2019-2020 — заместитель заведующего отделом информационной политики аппарата президента КР.

Заведующей отделом мониторинга социального развития аппарата президента стала Назгуль Ташпаева.

Фото из интернета. Назгуль Ташпаева

На базе отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики образованы два отдела — отдел мониторинга социального развития и отдел мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества.

Назгуль Ташпаева родилась 11 августа 1973 года. Окончила Кыргызский государственный медицинский институт по специальности «педиатр», Кыргызскую государственную юридическую академию.

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Трудовую деятельность начала в 1997-м врачом Кыргызского научно-исследовательского института акушерства и педиатрии.

1998-2003 — врач, заведующая отделом медико-социальной помощи в Кыргызском научном центре репродукции человека;

2003-2006 — эксперт секретариата Национального совета по вопросам женщин, семьи и гендерному развитию администрации президента КР;

2006-2007 — эксперт отдела стратегического развития и экспертизы, сектор экономической и социальной экспертизы администрации президента КР;

2007 — начальник управления социального развития и информации аппарата правительства КР;

2007-2009 — заведующая отделом социального развития аппарата правительства КР;

2009 — министр труда и социальной защиты КР;

2009-2010 — директор Государственного агентства социального обеспечения;

2010-2018 — эксперт, руководитель группы представительства ЮНИСЕФ в КР, ПРООН, представительства ВОЗ в КР;

2018-2020 — заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента КР.

Завотделом мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества стал Кудайберген Базарбаев.

Родился 13 ноября 1958 года. Окончил Кыргызский государственный университет имени 50-летия СССР по специальности «французский язык».

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Трудовую деятельность начал в 1982-м секретарем комитета комсомола КГУ.

1993-1998 — заместитель главы, первый заместитель главы Первомайской райгосадминистрации Бишкека;

1998-1999 — начальник управления анализа источников доходов и маркетинга мэрии Бишкека;

1999-2001— вице-мэр Бишкека;

2001-2002 — первый заместитель главы Октябрьской райгосадминистрации Бишкека;

2002-2004 — директор Октябрьского районного комбината санитарной очистки, благоустройства и озеленения;

2004-2007 — заместитель главы Октябрьской райгосадминистрации Бишкека;

2007— руководитель аппарата правительства КР;

2007-2010 — руководитель аппарата Центризбиркома;

2010 — руководитель центрального аппарата социалистической партии «Ата Мекен»;

2010-2012 — заведующий отделом депутатской фракции «Ата Мекен» Жогорку Кенеша;

2012-2013 — заместитель министра культуры и туризма КР;

2013-2016 — министр социального развития КР;

2019-2020 — проректор Академии государственного управления при президенте КР.

Нурбек Сыдыгалиев стал депутатом Жогорку Кенеша.

Он принес присягу в ЖК.

Пришел в парламент вместо Алмамбета Шыкмаматова. Лидер партии Омурбек Текебаев заявил, что ранее была договоренность о том, что Шыкмаматов сдаст мандат и уступит место однопартийцу. Однако он сам эти сведения опроверг.

Нурбек Сыдыгалиев родился 15 августа 1973 года. Окончил Кыргызский национальный университет по специальности «экономист».

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1995-2006 — предприниматель;

2007 — помощник депутата Жогорку Кенеша;

2008-2010 — директор фонда «Спорт биримдиги»;

2010 — заместитель директора ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод»;

2011-2012 — заместитель генерального директора ОАО «Чакан ГЭС»;

2012-2016 — заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.

Болот Жусуев освобожден от должности заместителя директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Занимал пост с января 2017 года.

В июне 2018-го за ненадлежащее исполнение обязанностей на основании заключения межведомственной комиссии по выяснению причин нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека, образованной распоряжением правительства КР, бывший тогда премьер-министром Сапар Исаков объявил ему и ряду должностных лиц строгие выговоры.

Айнура Айбалаева назначена на должность члена правления Национального банка.

В связи с истечением срока полномочий (семь лет) Тимур Джусупов освобожден от должности члена правления Национального банка. Вакантное место заняла Айнура Айбалаева.

С 1998 по 2009 год работала в Нацбанке на разных должностях: начальником отдела внешних связей валютного управления, начальником отдела внешних и общественных связей и начальником управления персоналом. С 2009 по 2012 год работала советником исполнительного директора Азиатского банка развития (Манила, Филиппины), с 2012-го по январь 2015-го — членом совета директоров Кыргызско-Швейцарского банка.

Саткынай Насбекова назначена заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии.

Канатбек Азиз, проработавший с июня 2019 года, написал заявление об уходе добровольно.

Высшая аттестационная комиссия — государственный коллегиальный научно-экспертный орган, подчиненный правительству КР, осуществляющий аттестацию научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, присуждение им ученых степеней, присвоение ученых званий.

Назирмад Ализода назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Кыргызстане.

Сухроб Олимзода освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Ранее дипломату вручена нота протеста в связи с инцидентом, который произошел на кыргызско-таджикской границе в ночь на 10 января.

Назирмад Ализода родился 11 ноября 1967 года. На дипломатической службе с 2003-го. Последние пять лет возглавлял дипломатическую миссию РТ в Казахстане.

Калыбек Тайтекеев избран генеральным директором Чуйского областного медиацентра.

В конкурсе участвовало четыре претендента. Кандидаты представили презентации — свое видение и концепцию деятельности и дальнейшего развития Чуйского государственного областного медиацентра.

Калыбек Тайтекеев родился в 1967 году. Имеет высшее журналистское образование, более 15 лет проработал в КТРК на различных должностях, в том числе заместителем главного редактора. Семь лет возглавлял Иссык-Кульскую государственную областную телерадиокомпанию. Являлся членом наблюдательного совета КТРК. С 2017-го по настоящее время работал генеральным директором Чуйской телерадиокомпании «СТВ».

Основной целью создания медиацентров являются предоставление новых качественных информационных услуг и преобразование областных телерадиокомпаний в конкурентоспособных игроков рынка.

Керимбек Калыкулов назначен генеральным директором телерадиокомпании «ЭлТР».

Айбек Мусаев освобожден от должности гендиректора телерадиовещательной компании «ЭлТР» согласно поданному заявлению.

Керимбек Калыкулов родился в 1981 году. Окончил факультет филологии Ошского государственного университета.

Имеет многолетний опыт работы в журналистике. Ранее работал главным редактором газеты «Ош шамы», руководителем пресс-службы Ошского государственного университета, преподавателем кафедры кыргызской литературы факультета кыргызской филологии ОшГУ, директором телестудии «Умут» вуза, заместителем главного редактора правительственной газеты «Эркин Тоо» в Ошской области, руководителем службы по связям с общественностью мэрии южной столицы.

С июля 2014-го по настоящее время являлся генеральным директором ОсОО «Телеканал «ОшТВ».

Хамид Исмаилов назначен региональным директором радио «Азаттык».

Он начнет работу на новой должности с 1 февраля.

Ранее возглавлял центральноазиатские редакции в Би-би-си. Теперь будет курировать пять центральноазиатских редакций РСЕ/РС.

В центральноазиатскую службу РСЕ/РС входят пять редакций: Радио «Озодлик» (Узбекистан), Радио «Азаттык» (Казахстан), Радио «Азаттык» (Кыргызстан), Радио «Озоди» (Таджикистан) и Радио «Азатлык» (Туркменистан).

Судья Ошского городского суда Айнура Сулайманова досрочно освобождена от должности.

Уточняется, что с предложением об освобождении к президенту обратилась дисциплинарная комиссия при Совете судей, куда поступило представление от прокуратуры Ошской области.

Айнура Сулайманова изменила санкцию на домашний арест члену ОПГ по прозвищу Казак, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней. Он также подозревается в организации нападения на родственника экс-мэра Оша Айтмамата Кадырбаева.

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