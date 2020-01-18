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Общество

Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Толгонай Стамалиева назначена пресс-секретарем президента Кыргызстана.

из интернета
Фото из интернета. Толгонай Стамалиева

Указом главы государства разделены должности заведующего отделом информационной политики аппарата президента и его пресс-секретаря.

Толгонай Стамалиева родилась 14 декабря 1975 года. Окончила Кыргызский государственный национальный университет по специальности «журналистика».

Трудовую деятельность начала в 1998-м корреспондентом Кыргызского национального информационного агентства «Кабар», где проработала до 2002 года.

2002-2005 — консультант, старший консультант в пресс-службе аппарата Законодательного собрания Жогорку Кенеша;
2005-2006 — заместитель заведующего информационно-аналитическим отделом — руководитель пресс-службы ЦИК;
2006-2007 — референт пресс-службы президента КР;
2007-2009 — пресс-секретарь, начальник отдела внешних связей ОАО «Международный аэропорт «Манас»;
2009-2010 — заместитель руководителя пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша;
2010-2011 — руководитель пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша;
2012-2015 — руководитель пресс-службы аппарата Жогорку Кенеша;
2015-2016 — заместитель заведующего отделом информационной политики аппарата президента КР;
2016-2017 — заведующая отделом информационного обеспечения аппарата правительства КР;
2017-2020 — пресс-секретарь президента — заведующая отделом информационной политики аппарата президента КР.

Наргиза Мансурова стала заведующей отделом информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Наргиза Мансурова родилась 5 мая 1980 года. Окончила Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова, факультет филологии.

Трудовую деятельность начала в 2003-м редактором детских телепередач в Кыргызской телерадиовещательной компании.

2006-2009 — ответственный редактор газет «Кылмыш жана жаза», «Преступление и наказание»;
2009-2010 — корреспондент ИА «АКИпресс»;
2010-2013 — главный редактор новостного портала «Баракелде» ИА «АКИпресс»;
2013-2014 — эксперт отдела информационной политики аппарата президента КР;
2014-2016 — главный редактор государственной официальной газеты «Эркин Тоо»;
2016-2017 — консультант в Жогорку Кенеше;
2018-2019 — заведующая сектором оперативной информации и по связям со СМИ отдела информационной политики аппарата президента КР;
2019-2020 — заместитель заведующего отделом информационной политики аппарата президента КР.

Заведующей отделом мониторинга социального развития аппарата президента стала Назгуль Ташпаева.

из интернета
Фото из интернета. Назгуль Ташпаева

На базе отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики образованы два отдела — отдел мониторинга социального развития и отдел мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества.

Назгуль Ташпаева родилась 11 августа 1973 года. Окончила Кыргызский государственный медицинский институт по специальности «педиатр», Кыргызскую государственную юридическую академию.

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Трудовую деятельность начала в 1997-м врачом Кыргызского научно-исследовательского института акушерства и педиатрии.

1998-2003 — врач, заведующая отделом медико-социальной помощи в Кыргызском научном центре репродукции человека;
2003-2006 — эксперт секретариата Национального совета по вопросам женщин, семьи и гендерному развитию администрации президента КР;
2006-2007 — эксперт отдела стратегического развития и экспертизы, сектор экономической и социальной экспертизы администрации президента КР;
2007 — начальник управления социального развития и информации аппарата правительства КР;
2007-2009 — заведующая отделом социального развития аппарата правительства КР;
2009 — министр труда и социальной защиты КР;
2009-2010 — директор Государственного агентства социального обеспечения;
2010-2018 — эксперт, руководитель группы представительства ЮНИСЕФ в КР, ПРООН, представительства ВОЗ в КР;
2018-2020 — заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента КР.

Завотделом мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества стал Кудайберген Базарбаев.

Родился 13 ноября 1958 года. Окончил Кыргызский государственный университет имени 50-летия СССР по специальности «французский язык».

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Трудовую деятельность начал в 1982-м секретарем комитета комсомола КГУ.

1993-1998 — заместитель главы, первый заместитель главы Первомайской райгосадминистрации Бишкека;
1998-1999 — начальник управления анализа источников доходов и маркетинга мэрии Бишкека;
1999-2001— вице-мэр Бишкека;
2001-2002 — первый заместитель главы Октябрьской райгосадминистрации Бишкека;
2002-2004 — директор Октябрьского районного комбината санитарной очистки, благоустройства и озеленения;
2004-2007 — заместитель главы Октябрьской райгосадминистрации Бишкека;
2007— руководитель аппарата правительства КР;
2007-2010 — руководитель аппарата Центризбиркома;
2010 — руководитель центрального аппарата социалистической партии «Ата Мекен»;
2010-2012 — заведующий отделом депутатской фракции «Ата Мекен» Жогорку Кенеша;
2012-2013 — заместитель министра культуры и туризма КР;
2013-2016 — министр социального развития КР;
2019-2020 — проректор Академии государственного управления при президенте КР.

Нурбек Сыдыгалиев стал депутатом Жогорку Кенеша.

Он принес присягу в ЖК.

Пришел в парламент вместо Алмамбета Шыкмаматова. Лидер партии Омурбек Текебаев заявил, что ранее была договоренность о том, что Шыкмаматов сдаст мандат и уступит место однопартийцу. Однако он сам эти сведения опроверг.

Нурбек Сыдыгалиев родился 15 августа 1973 года. Окончил Кыргызский национальный университет по специальности «экономист».

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1995-2006 — предприниматель;
2007 — помощник депутата Жогорку Кенеша;
2008-2010 — директор фонда «Спорт биримдиги»;
2010 — заместитель директора ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод»;
2011-2012 — заместитель генерального директора ОАО «Чакан ГЭС»;
2012-2016 — заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.

Болот Жусуев освобожден от должности заместителя директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Занимал пост с января 2017 года.

В июне 2018-го за ненадлежащее исполнение обязанностей на основании заключения межведомственной комиссии по выяснению причин нештатной ситуации на ТЭЦ Бишкека, образованной распоряжением правительства КР, бывший тогда премьер-министром Сапар Исаков объявил ему и ряду должностных лиц строгие выговоры.

Айнура Айбалаева назначена на должность члена правления Национального банка.

В связи с истечением срока полномочий (семь лет) Тимур Джусупов освобожден от должности члена правления Национального банка. Вакантное место заняла Айнура Айбалаева.

С 1998 по 2009 год работала в Нацбанке на разных должностях: начальником отдела внешних связей валютного управления, начальником отдела внешних и общественных связей и начальником управления персоналом. С 2009 по 2012 год работала советником исполнительного директора Азиатского банка развития (Манила, Филиппины), с 2012-го по январь 2015-го — членом совета директоров Кыргызско-Швейцарского банка.

Саткынай Насбекова назначена заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии.

Канатбек Азиз, проработавший с июня 2019 года, написал заявление об уходе добровольно.

Высшая аттестационная комиссия — государственный коллегиальный научно-экспертный орган, подчиненный правительству КР, осуществляющий аттестацию научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, присуждение им ученых степеней, присвоение ученых званий.

Назирмад Ализода назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана в Кыргызстане.

Сухроб Олимзода освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Ранее дипломату вручена нота протеста в связи с инцидентом, который произошел на кыргызско-таджикской границе в ночь на 10 января.

Назирмад Ализода родился 11 ноября 1967 года. На дипломатической службе с 2003-го. Последние пять лет возглавлял дипломатическую миссию РТ в Казахстане.

Калыбек Тайтекеев избран генеральным директором Чуйского областного медиацентра.

В конкурсе участвовало четыре претендента. Кандидаты представили презентации — свое видение и концепцию деятельности и дальнейшего развития Чуйского государственного областного медиацентра.

Калыбек Тайтекеев родился в 1967 году. Имеет высшее журналистское образование, более 15 лет проработал в КТРК на различных должностях, в том числе заместителем главного редактора. Семь лет возглавлял Иссык-Кульскую государственную областную телерадиокомпанию. Являлся членом наблюдательного совета КТРК. С 2017-го по настоящее время работал генеральным директором Чуйской телерадиокомпании «СТВ».

Основной целью создания медиацентров являются предоставление новых качественных информационных услуг и преобразование областных телерадиокомпаний в конкурентоспособных игроков рынка.

Керимбек Калыкулов назначен генеральным директором телерадиокомпании «ЭлТР».

Айбек Мусаев освобожден от должности гендиректора телерадиовещательной компании «ЭлТР» согласно поданному заявлению.

Керимбек Калыкулов родился в 1981 году. Окончил факультет филологии Ошского государственного университета.

Имеет многолетний опыт работы в журналистике. Ранее работал главным редактором газеты «Ош шамы», руководителем пресс-службы Ошского государственного университета, преподавателем кафедры кыргызской литературы факультета кыргызской филологии ОшГУ, директором телестудии «Умут» вуза, заместителем главного редактора правительственной газеты «Эркин Тоо» в Ошской области, руководителем службы по связям с общественностью мэрии южной столицы.

С июля 2014-го по настоящее время являлся генеральным директором ОсОО «Телеканал «ОшТВ».

Хамид Исмаилов назначен региональным директором радио «Азаттык».

Он начнет работу на новой должности с 1 февраля.

Ранее возглавлял центральноазиатские редакции в Би-би-си. Теперь будет курировать пять центральноазиатских редакций РСЕ/РС.

В центральноазиатскую службу РСЕ/РС входят пять редакций: Радио «Озодлик» (Узбекистан), Радио «Азаттык» (Казахстан), Радио «Азаттык» (Кыргызстан), Радио «Озоди» (Таджикистан) и Радио «Азатлык» (Туркменистан).

Судья Ошского городского суда Айнура Сулайманова досрочно освобождена от должности.

Уточняется, что с предложением об освобождении к президенту обратилась дисциплинарная комиссия при Совете судей, куда поступило представление от прокуратуры Ошской области.

Айнура Сулайманова изменила санкцию на домашний арест члену ОПГ по прозвищу Казак, подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней. Он также подозревается в организации нападения на родственника экс-мэра Оша Айтмамата Кадырбаева.

О кадровых перестановках с 23 по 27 декабря читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140850/
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