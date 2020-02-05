Депутат парламента назвал Жениша Разакова самым слабым звеном

Депутат парламента Рыскелди Момбеков назвал вице-премьер-министра Жениша Разакова самым слабым звеном. Об этом он заявил сегодня в ходе обсуждения кандидатур Эркина Асрандиева и Замирбека Аскарова на посты вице-премьера и главы МЧС.

По словам Рыскелди Момбекова, сомнительно, чтобы Жениш Разаков добился реальных успехов в решении приграничных вопросов. «Он этим занимается уже два года и мы ни на сантиметр не продвинулись. Жениш Разаков — самое слабое звено», — сказал Рыскелди Момбеков.

Он считает, что Жениш Разаков некомпетентен и со своими обязанностями не справляется.

«Когда пришло правительство Абылгазиева, я тогда посмеялся, что молодые ушли и снова пришли старики. В кабмине почти всех министров поменяли, но результатов так и нет. Что касается Разакова, так он и с работой в ЕАЭС не справился. Вопрос с переводами от наших мигрантов так и не решился, как не решены и многие другие проблемы», — напомнил Рыскелди Момбеков.

Отметим, что Эркин Асрандиев будет курировать финансово-экономические вопросы, в том числе в рамках ЕАЭС. Премьер-министр ранее отметил, что часть полномочий будет снята с вице-премьер-министра Жениша Разакова, которому поручат более тщательно прорабатывать вопросы границ.



