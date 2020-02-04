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Общество

Скандал в детсаду № 5. Руководителя управления образования мэрии хотят уволить

Руководитель управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова должна уйти с должности. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам заявил руководитель аппарата муниципалитета, временно исполняющий обязанности вице-мэра Балбак Тулобаев.

На заседании рассматривали ситуацию, сложившуюся в детском саду № 5. Родители поинтересовались, почему коллектив детсада объявил несанкционированную забастовку и закрыл сад на «карантин».

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«Это саботаж. Устроен ли он со стороны сотрудников детсада или управления образования, мы сейчас не знаем. Разберемся. Кто-то позвонил, сказал, что придет проверка. И коллектив самостоятельно закрыл сад без предупреждения. Идет служебное расследование. Создана комиссия. Мы просто так не оставим этот вопрос, будем рассматривать соответствие должности заведующей, если виновата», — сказал Балбак Тулобаев и попросил родителей подождать результатов проверки комиссии.

Он добавил, что неоднократно на дисциплинарных комиссиях мэрии поднимал вопрос о соответствии занимаемой должности Сауле Мейрмановой, вносил предложения градоначальнику.

«Она не справляется со своими обязанностями. В детских садах, школах хаос. Мы несколько раз ей говорили, что надо цифровизацию сделать, ломать коррупционную систему, тендеры во всех районах выигрывают одни и те же фирмы», — отметил временно исполняющий обязанности вице-мэра.

Напомним, что 14 января родители детей детсада № 5 вышли на митинг к зданию муниципалитета с требованием уволить заведующую дошкольной организацией Динару Мазымканову. Они обвиняли администрацию детсада в многочисленных нарушениях, а также в воровстве продуктов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142544/
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