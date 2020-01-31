Совет безопасности рекомендовал уволить главу ГУ «Унаа» Алымжана Козубаева

Правительству Кыргызстана рекомендовано освободить от занимаемой должности директора государственного учреждения «Унаа» Алымжана Козубаева. Такое решение принято по итогам заседания рабочей группы Совета безопасности, передает пресс-служба президента.

Отмечается, что рассмотрены коррупционные зоны и риски в работе ГУ «Унаа». Секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев подчеркнул, что более половины мероприятий, заложенных в Плане пошаговых мероприятий по демонтажу системной коррупции в ГУ «Унаа», остались неисполненными.

Из 148 мероприятий плана не исполнены 83. В практике рабочей группы Совета безопасности такой процент неисполненных мероприятий (56 процентов) наблюдается впервые.

«Руководство учреждения не разработало и не внедрило механизм подачи онлайн-заявлений и сопутствующих документов для регистрации и перерегистрации автомобилей, что сохраняет коррупционные риски в деятельности ГУ «Унаа» и продолжает создавать определенные неудобства для граждан страны. Не внесены изменения в автоматизированную базу данных документов о сведениях водителей, лишенных прав на вождение. Не реализован еще ряд ранее запланированных проектов по цифровизации деятельности ГУ «Унаа», — говорится в сообщении.

Не проведена ревизия нормативной правовой базы, не разработаны проекты НПА, предусматривающие регламент проведения выбраковки автомашин.

Правоохранительные органы за 2018-2019 годы возбудили на сотрудников ГУ «Унаа» порядка 100 уголовных дел, по ним начато досудебное производство.

По отдельным материалам досудебного производства проходит директор ГУ «Унаа» Алымжан Козубаев.

«В первую очередь цифровизация должна внедряться в государственных органах, непосредственно оказывающих услуги населению. Мы должны повышать доступность и качество услуг, предоставляемых нашим гражданам. Руководство ГУ «Унаа» не провело надлежащую работу по реализации решения Совета безопасности о мерах по цифровому развитию Кыргызстана, а также указов президента по цифровизации республики», — подчеркнул Дамир Сагынбаев.

Было указано и на слабую координацию деятельности ГУ «Унаа» со стороны руководства Государственной регистрационной службы. В итоге по итогам заседания рабочей группы Совбеза деятельность ГУ «Унаа» по реализации детализированного плана по демонтажу системной коррупции признана неудовлетворительной.

Материалы, рассмотренные на заседании рабочей группы Совета безопасности, будут направлены в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки.

Напомним, что в декабре 2018 года создали государственное учреждение «Унаа», ответственное за регистрацию автомобилей и выдачу водительских удостоверений после того, как руководство и сотрудники ДРТСиВС и СЦИУ саботировали работу автоматизированных систем и оптимизацию бизнес-процессов. Директора ГУ «Унаа» назначили в начале июля. В правительстве также отмечали, что новое учреждение создано в целях противодействия коррупции.