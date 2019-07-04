ГУ «Унаа» возглавил Алымжан Козубаев. Что о нем известно

В конце 2018 года работа Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава была парализована. Незадолго до этого ГП «Инфоком» запустило новую систему, которая дала сбой.

Благо в правительстве проблему признали, так же как коррупцию и бюрократическую волокиту. Но вместо того чтобы навести порядок в существующей структуре, создали новую — госучреждение «Унаа». Ее возглавил Алымжан Козубаев.

Политические игры

Алымжан Козубаев входил в список партии «Ата Мекен» и шел под 67 номером. Но позже по собственному желанию вышел из списка зарегистрированных кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Его имя всплывало во время противостояния депутатов по проекту соглашения с компанией Centerra. Тогдашний премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев заявил, что противодействие правительству связано со стремлением отдельных парламентариев лоббировать свои интересы. Он привел в пример выпад Ташполота Балтабаева.

«Почему он начал критиковать меня? Причина проста: я отказался назначить его родного зятя Алымжана Козубаева на одну из руководящих должностей в Министерстве внутренних дел», — сказал тогда Жанторо Сатыбалдиев.

Опытный милиционер и наглые родственники

Судя по биографической справке, Алымжан Козубаев с 1991 года служит в органах. Начинал он милиционером-водителем в ОВД Аламединского района, был следователем, оперуполномоченным. Спустя десять лет он стал начальником отдела уголовного розыска Октябрьского района Бишкека. Он стремительно поднимался по карьерной лестнице, возглавлял отдел по раскрытию убийств ГУУР МВД КР, был заместителем начальника ГУВД Бишкека.

В 2014-м его назначили начальником Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР. Через год его освободили от занимаемой должности в связи с желанием Алымжана Козубаева стать депутатом Жогорку Кенеша. В 2017-м он вышел на пенсию по выслуге лет.

Алымжана Козубаева на всю страну прославила его именитая супруга — дочь Ташболота Балтабаева. Она чуть не сбила сотрудника ГУОБДД, который пытался преградить путь нарушительнице.

Свое хамское поведение Нургуль Балтабаева объяснила просто: он сам кинулся на капот. По факту возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» УК КР. Нарушительницу оштрафовали на 20 тысяч сомов.

Спортивный интерес

Алымжан Козубаев все же попал в Жогорку Кенеш, но не в качестве депутата и не от партии «Ата Мекен». Последнее время он работал заведующим сектором аппарата фракции Жогорку Кенеша «Республика — Ата Журт».

В 2014 году он вместе с супругой и Женишбеком Кызалаковым учредил Федерацию волейбола Бишкека. Последний был директором Республиканского училища олимпийского резерва.

Нургуль Балтабаева — владелица ОсОО «Ника строй», занимающегося продажей ювелирных изделий и часов. Отчислений по налогам у компании нет.

В учредителях компании числится также Жазира Жапарова. В 2016 году она баллотировалась в депутаты Бишкекского горкенеша от партии «Кыргызстан». С 2009-го она работает в юридическом отделе компании «Оргтехстрой».

Справка 24.kg. ГУ «Унаа» занимается выдачей государственных регистрационных номеров, регистрацией и перерегистрацией машин, обучением водителей и выдачей водительских удостоверений.