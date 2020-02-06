Эркина Асрандиева назначили вице-премьер-министром

Эркин Асрандиев назначен вице-премьер-министром Кыргызстана. Указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Эркин Асрандиев сменил на этом посту Замирбека Аскарова, который стал министром чрезвычайных ситуаций.

Эркин Асрандиев родился 1 апреля 1976 года в городе Кара-Балте. Образование высшее. В 1996-м окончил Кыргызский государственный национальный университет. С 2016 года Эркин Асрандиев работал в Российско-Кыргызском фонде развития сначала членом правления, а затем председателем правления.

Депутаты Жогорку Кенеша утвердили кандидатуру нового вице-премьер-министра накануне.