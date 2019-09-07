Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Депутат парламента Насыр Мусаев сдал мандат, на его место пришел Бектен Сыдыгалиев.

Насыр Мусаев решил досрочно сложить депутатские полномочия по состоянию здоровья.

В марте фракция «Кыргызстан» обращалась в профильный комитет ЖК с просьбой решить вопрос о лишении мандата из-за постоянных пропусков заседаний.

Бектен Сыдыгалиев родился 1966 году в городе Токмаке Чуйской области. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К.И.Скрябина по специальности агроном, Высшую школу КГБ СССР (Ташкент), Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю.Андропова (Москва).

Начал трудовую деятельность в 1988 году агрономом на предприятии имени С.Ибраимова в Чуйском районе. В органах Национальной безопасности КР с 1991 года.

1993-2008 — служба в подразделениях разведки ГКНБ КР;

2008-2011 — начальник управления разведки ГКНБ КР;

2011-2014 — первый заместитель председателя ГКНБ КР, директор Антикоррупционной службы;

2014-2015 — официальный представитель ГКНБ КР в Казахстане.

Эмилбек Алымкулов назначен полномочным представителем правительства в Нарынской области.

Другим распоряжением он освобожден от должности мэра Нарына.

Полномочный представитель правительства Аманбай Кайыпов подал в отставку, которую одобрил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Читайте по теме Школа из контейнеров в Нарыне. Омбудсмен призвал срочно решить проблему

Отметим, в Нарынской области разгорелся скандал из-за школы в контейнерах, которую 2 сентября торжественно открыли местные чиновники. Фотография с линейки широко обсуждается в соцсетях. Начался сбор для новой школы.

Еще одной из причин отставки Аманбая Кайыпова с поста главы Нарынской области могли стать события в Солтон-Сары. В начале августа на месторождении в Нарынской области произошел конфликт между местными жителями и рабочими золотодобывающей китайской компании Zhong Ji Mining. Стороны начали забрасывать друг друга камнями.

Эмилбек Алымкулов родился 15 апреля 1966 года в селе Оттук Нарынского района. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени Скрябина по специальности зооинженер.

Трудовую деятельность начал с должности зоотехника-селекционера в колхозе имени Коммунизма в Тянь-Шаньском районе. В 1989-м стал главным зоотехником.

1993-1994 — главный зоотехник государственного племенного завода «Тянь-Шань»;

1995-1997 — консультант международного проекта «ТАСИЗ-3» по Нарынской области;

1997-1998 — главный консультант швейцарского проекта «Хельветас» по Нарынской области;

1998-2003 — директор государственного племенного завода «Тянь-Шань»;

2003-2007 — глава фермерского хозяйства «Улар»;

2007-2009 — первый заместитель главы государственной администрации Нарынского района;

2009-2010 — глава государственной администрации Ак-Талинского района;

2010-2012 — первый заместитель губернатора Нарынской областной государственной администрации;

2012-2014 — первый заместитель полномочного представителя правительства в Нарынской области;

2014-2016 — член правления ЗАО «Верхненарынские ГЭС»;

2017-2019 — мэр города Нарына.

Гульмира Кудайбердиева освобождена от должности министра образования и науки Кыргызстана.

Она освобождена согласно поданному заявлению.

На сайте change.org в мае создана петиция с требованием отставки Гульмиры Кудайбердиевой.

В августе премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгалиев отметил на заседании правительства недостатки в работе министерства.

Читайте по теме «Будет только хуже». Почему отставка министра образования ничего не изменит

Премьер-министр отметил, что профильное ведомство не заинтересовано в вопросе возврата зданий бывших детских садов. «Хромает реализация проектов государственного социального заказа в сфере дошкольного образования и «Центров раннего развития ребенка на базе библиотек», — отметил глава правительства.

Критике он подверг также процесс выпуска учебников.

В сентябре в Нарынской области разгорелся скандал из-за школы в контейнерах.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес на рассмотрение в Жогорку Кенеш кандидатуру Каныбека Исакова для назначения на должность министра образования и науки.

Алмасбек Абытов стал новым постоянным представителем правительства в Жогорку Кенеше.

Назначен в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства КР.

Он пришел на пост вместо скончавшегося Аширбека Темирбаева.

Алмасбек Абытов родился 1 мая 1966 года в селе Каратай Ошской области. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К.И.Скрябина, по специальности инженер-механик, аспирантуру Академии наук КР, Бишкекский институт Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, по специальности экономист-математик.

Начал трудовую деятельность в 1988 году инженером в Академии наук, возглавлял разные отделы аппарата Жогорку Кенеша, был министром труда, занятости и миграции, депутатом Жогорку Кенеша V созыва, заместителем постоянного представителя правительства ЖК.

Директором Государственного агентства по земельным ресурсам назначен Каныбек Ботобаев.

Образовано госагентство в начале августа.

Агентство создано «для эффективного управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями, формирования полноценной геоинформационной системы по земельным ресурсам и недвижимости».

Каныбек Ботобаев родился 2 апреля 1962 года. Окончил Московский институт инженеров землеустройства.

Трудовую деятельность начал в 1979-м в совхозе Сузак одноименного района Джалал-Абадской области.

В 1990-е годы был начальником отдела Джалал-Абадского областного комитета по землеустройству.

1999-2004 — директор Джалал-Абадского зонального центра по недвижимости и земельным ресурсам;

2004-2013 — начальник Южного регионального отдела по делимитации и демаркации государственной границы КР при государственном предприятии «Государственный проектный институт по землеустройству «Кыргызгипрозем» Министерства сельского хозяйства;

2013-2019 — заместитель директора «Кыргызгипрозема».

Его прежняя должность — специальный представитель правительства Кыргызстана по приграничным вопросам. На должность он был назначен в апреле 2019 года.

Мирслав Аманкулов назначен директором Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. По данным ГКНБ, 30 июля 2019 года в ходе следственно-оперативных мероприятий при получении взятки в $2 тысячи пойманы директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов и его помощник Арслан Ибраев. Оба они арестованы на время следствия.

Читайте по теме Пакет Асанова, сваты премьера и «собака» из Кой-Таша. Топ-10 скандалов лета-2019 Аманкулов родился 10 ноября 1960 года. Был главой дирекции биосферной территории «Иссык-Куль».

Ранее он уже занимал должность главы ГАООСиЛХ. В 2010-м он несколько дней возглавлял ведомство и был уволен. Свою отставку тогда он называл «политическим решением».

До назначения был директором госпредприятия «Витязь» при Министерстве культуры, информации и туризма КР.

Аманбай Кайыпов назначен зампредседателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

Прежний заместитель главы ГКПЭН Жыргалбек Сагынбаев освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Аманбай Кайыпов родился 1 сентября 1966 года в селе Жаны-Куч Нарынской области. Окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, физик.

1993-1994 — заместитель директора школы имени Ж.Кайыпова Ат-Башинского района;

1995-2010 — заместитель директора ОсОО «Дордой базары»;

2011-2013 — депутат Бишкекского городского кенеша, председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам, председатель Бишкекского городского кенеша;

2013-2019 — полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Нарынской области.

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки.

Начальником управления городского транспорта назначен Болотбек Тезекбаев.

Читайте по теме Повышение тарифа на проезд в маршрутках Бишкека. Чиновники еще раз изучат вопрос

Он окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности автомобили и автомобильное хозяйство, Кызыл-Кийский горный техникум по специальности промышленная разработка угольных месторождений, Академию управления по специальности госуправление и менеджмент.

В разные годы возглавлял в Сулюкте автотранспортное предприятие, шахтуправление «Сулюктинское» и «Сулюктакомур», работал заместителем главы госадминистрации.

В 1999-2001 годах был исполнительным директором Ошской ассоциации перевозчиков «Ошсоюзтранс», позднее работал завотделом в южном региональном управлении государственной транспортной инспекции, возглавлял Ошское территориальное управление Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля (ГААВТ) при Минтранспорта, а также работал заместителем начальника Чуйского управления ГААВТ.

Директором МП «Бишкекские парковки и стоянки» назначен Ислам Момоконов.

Читайте по теме Мэр Бишкека хочет вернуть управление парковками, депутат БГК против

Ранее он возглавлял отдел аренды управления муниципального имущества.

Окончил Кыргызский государственный технический университет, по специальности горный инженер «Маркшейдер», КНУ имени Баласагына, бухгалтерский учет и аудит.

Трудовую деятельность начал горным инженером в «Кыргызалтыне», работал в ГП «Инфоком». С ноября 2015 года — в управлении муниципальной собственности (впоследствии — муниципального имущества).

Завершены дипломатические миссии послов Японии и Узбекистана.

Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков принял Чрезвычайных и Полномочных Послов Японии Есихиро Ямамура и Узбекистана Комила Рашидова.

Глава МИД КР поблагодарил дипломатов за внесенный личный вклад в укрепление и развитие двухсторонних отношений и пожелал дальнейших успехов в их профессиональной деятельности.

Есихиро Ямамура пробыл на посту с 2017 года, Комил Рашидов — с 2013-го.

Зарылбек уулу Алмазбек назначен директором департамента пробации при Министерстве юстиции КР.

С 1 сентября 2019 года в системе Министерства юстиции начал функционировать департамент пробации, ранее он бы в ведении Государственной службы исполнения наказаний.

Зарылбек уулу Алмазбек родился 16 июля 1975 года в селе Кызыл-Дыйкан Чуйской области. Образование высшее — юридическое. Ранее он работал в органах национальной безопасности Кыргызской Республики, департаменте консульской службы Министерства иностранных дел, Чуй-Бишкекском управлении юстиции.

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» произошли кадровые перестановки.

Первым заместителем генерального директора ОАО назначен Алтынбек Рысбеков, который до этого был замом гендиректора. Вместо назначен Нурбек Абдылдабеков, ранее занимавший должность заместителя директора Чуйского филиала Национальной электрической сети Кыргызстана.

Назанчены аким и первые заместители акимов.

Каланбек Маркаев назначен акимом Баткенского района.

Ранее пост занимал Кенеш Салихов, которого назначили первым заместителем полномочного представителя правительства в Баткенской области.

Динара Акматова назначена первым заместителем акима Иссык-Кульского района. Сменила на посту Максата Мусаева, который написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Динара Акматова родилась 22 декабря 1976 года. Ранее она работала руководителем аппарата государственной районной администрации.

Эмиль Чакибаев назначен первым заместителем акима Аламединского района. На этом посту он сменил Самата Кожобергенова, который назначен и. о. руководителя аппарата полпредства.

Эмиль Чакибаев родился в 1982 году. Окончил Академию государственного управления при президенте КР. Был главой Кок-Джарского айыл окмоту Аламединского района. Избран вице-президентом Федерации гиревого спорта КР.

В системе Минздрава произошли кадровые назначения.

Директор Национального хирургического центра Канат Мамакеев переназначен на второй срок.

Директором Национального центра кардиологии и терапии стал Акпай Сарыбаев. Он назначен вместо Айнагуль Джумагуловой.

О кадровых перестановках с 26 по 30 августа читайте здесь.