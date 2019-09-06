Каныбека Исакова предлагают на должность министра образования

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Каныбека Исакова для назначения на должность министра образования и науки. Об этом 24.kg сообщили в правительстве.
Отмечается, что глава кабмина внес кандидатуру Исакова на рассмотрение в Жогорку Кенеш.
Каныбек Исаков с 2011 года по настоящее время занимает пост ректора Ошского государственного университета.
О нем известно, что он родился 4 июня 1969 года, был ректором ОшГУ, депутатом Ошского городского кенеша третьего созыва от фракции СДПК.
Напомним, 4 сентября Гульмира Кудайбердиева подала в отставку с должности министра образования.