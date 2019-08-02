Абдыкалык Рустамов и его помощник Арслан Ибраев арестованы на время следствия

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения директору Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыку Рустамову и его помощнику Арслану Ибраеву. Суд заключил чиновников под стражу на два месяца.

По данным ГКНБ, 30 июля 2019 года в ходе следственно-оперативных мероприятий с поличным при получении взятки в размере $2 тысяч пойманы директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов и его помощник Арслан Ибраев.

Установлено, что они требовали от иностранного гражданина взятку за положительное решение вопроса о предоставлении земельного участка площадью 5 гектаров из земельного фонда Иссык-Кульского лесного хозяйства в селе Ананьеве.

У задержанных при личном обыске обнаружены ранее полученные в качестве взятки по $1 тысяче.

Стоит отметить, что Арслан Ибраев по совместительству выполнял роль водителя своего шефа. Это его, водителя, Абдыкалык Рустамов отправил в Швейцарию на научную конференцию.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 325 «Получение взятки» УК КР.