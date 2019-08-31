Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 августа

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Послом Казахстана в Кыргызстане стал Кайрат Нурпеисов.

Другим указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Карим Кокрекбаев освобожден от должности посла Казахстана в Кыргызстане.

родился в 1957 году в Павлодарской области. Окончил Павлодарский педагогический институт по специальности «математика», Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «экономист».

Был вице-министром энергетики, индустрии и торговли, вице-министром государственных доходов, вице-министром финансов РК, заместителем руководителя администрации президента, председателем Агентства по делам государственной службы, руководителем аппарата Сената парламента, руководителем представительства президента в парламенте.

Образована Государственная комиссия по изучению событий в селе Кой-Таш.

Ей поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша.

Читайте по теме Юристы призывают создать госкомиссию по расследованию событий в Кой-Таше

Распоряжение подписано в целях объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года, во исполнение постановления Жогорку Кенеша от 8 августа 2019 года № 3218-VI.

Председателем назначен вице-премьер-министр Жениш Разаков, его заместителем стал депутат Бакытбек Райымкулов.

В составе комиссии 17 человек.

Алмазбек Баатырбеков депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию) Жаныбек Бакчиев депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию) Абдыбек Дюшалиев депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию) Талант Мамытов депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию) Бакирдин Субанбеков депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию) Тынчтык Шайназаров депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию) Азамат Араев заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Рысбек Абдысатаров заведующий сектором по безопасности и обороне секретариата Совета безопасности (по согласованию) Марат Джаманкулов министр юстиции Кыргызской Республики Алтынбек Намазалиев полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Марс Саккараев аким Аламединского района Чуйской области Бекболсун Асанкулов глава Таш-Мойнокского айыл окмоту Чуйской области (по согласованию) Артур Медетбеков председатель Общественного объединения ветеранов «Антитеррор-Альфа» (по согласованию) Исмаил Исаков общественный деятель (по согласованию) Кубатбек Кожоналиев общественный деятель (по согласованию) Турсунбек Акун общественный деятель (по согласованию) Алишер Мамасалиев эксперт, общественный деятель (по согласованию)

Главой следственной службы стал Сыргак Айткурманов

Начальником следственной службы МВД был Памир Асанов, занявший кресло заместителя министра внутренних дел.

Ранее он занимал должность начальника Следственной службы УВД города Оша, в январе 2019 года его назначили начальником отдела управления по расследованию особо важных дел МВД.

Жамшитбек Калилов возглавил дирекцию по проектированию и строительству железной дороги ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Он сообщил 24.kg, что ему эта отрасль хорошо знакома и он готов провести реформы.

Основная функция дирекции — проектирование железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Напомним, экс-главу Минтранса и дорог уволили со скандалом. Он подал в отставку в декабре 2018 года после заседания Совбеза. Президент Сооронбай Жээнбеков тогда возмутился присутствием на нем министра и заявил, что это позор.

О кадровых перестановках с 19 по 23 августа читайте здесь.