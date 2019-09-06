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Общество

Уволенный полпред правительства в Нарынской области назначен замглавы ГКПЭН

Уволенный полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов назначен зампредседателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР. Информацию 24.kg подтвердили в правительстве. 

Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отметим, Кайыпов 4 сентября подал заявление об отставке с должности полпреда в Нарынской области. Причиной его увольнения называли скандал из-за школы в контейнерах, которую 2 сентября торжественно открыли местные чиновники. Фотография с линейки широко обсуждалась в соцсетях. Начался сбор для новой школы.

Еще одной из причин отставки Аманбая Кайыпова с поста главы Нарынской области могли стать события в Солтон-Сары. В начале августа на месторождении в Нарынской области произошел конфликт между местными жителями и рабочими золотодобывающей китайской компании Zhong Ji Mining. Стороны начали забрасывать друг друга камнями. Более 20 человек пострадалиЧиновники отказывались комментировать ситуацию. С резким заявлением тогда выступило посольство КНР в КР, осудив бездействие местных властей.
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