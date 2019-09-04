Школа из контейнеров в Нарыне. Люди собирают средства на ее новое здание

В социальных сетях начали сбор средств на строительство школы в селе Кенеш Нарынского района. Информацию подтвердил 24.kg один из инициаторов акции Жамалбек Ырсалиев.
По его словам, неравнодушные люди предложили методом ашара построить новое здание школы вместо контейнеров.
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Напомним, накануне опубликовали фото, где чиновники администрации Нарынской области присутствовали на отрытии школы из контейнеров. По данным аппарата полпреда региона, учебное заведение в селе Кенеш находится в аварийном состоянии, поэтому учиться дети будут временно в специально оборудованных для этого контейнерах. Всего в селе 160 школьников.