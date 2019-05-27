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Общество

Министра образования требуют уволить. Кыргызстанцы подписывают петицию

Кыргызстанцы требуют отставки министра образования Гульмиры Кудайбердиевой. На сайте change.org создана петиция.

«Требую отставки министра, потому что она не справляется со своими полномочиями! Извините, но это так, толку от нее нет, только урон системе», — отмечают пользователи, подписавшие петицию.

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Работа Министерства образования и науки и его руководителя Гульмиры Кудайбердиевой вызывает много критики: это и выпуск некачественных учебников, и допущенная ошибка на форуме ректоров, и вручение звания «Отличник образования» депутату ЖК Тазабеку Икрамову, чей педагогический стаж учителя физкультуры равняется двум годам, и другие.

За учебники министр получила выговор от премьера 15 февраля на заседании правительства.

Стоит отметить, что Гульмира Кудайбердиева в критике ее работы не видит ничего страшного. Она заявила, что относится к ней нормально, если критика конструктивная.
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