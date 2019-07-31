Глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства вымогал взятку

Глава Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов задержан сотрудниками Антикоррупционной службы ГКНБ. В ведомстве подтвердили информацию и сообщили подробности.

По данным ГКНБ, 30 июля 2019 года в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий с поличным при получении взятки в размере $2 тысяч задержаны директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов и его помощник А.И.

Установлено, что они требовали от иностранного гражданина взятку за положительное решение вопроса о предоставлении земельного участка площадью 5 гектаров из земельного фонда Иссык-Кульского лесного хозяйства в селе Ананьево.

У задержанных при личном обыске были обнаружены ранее полученные в качестве взятки по $1 тысяче.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 325 (получения взятки) УК КР.

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.