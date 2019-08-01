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Власть

В Кыргызстане образовано Государственное агентство по земельным ресурсам

Образовано Государственное агентство по земельным ресурсам при правительстве. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Агентство создано для эффективного управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями, формирования полноценной геоинформационной системы по земельным ресурсам и недвижимости.

Оно должно обеспечить единообразие в применении и соблюдении земельного законодательства, своевременного и качественного выполнения топографо-геодезических и землеустроительных работ, связанных с делимитацией и демаркацией государственных границ, регистрации прав на недвижимое имущество.

«До проведения в октябре 2009 года реформы органов государственного управления Кыргызстана работала единая и эффективная система управления земельными ресурсами и недвижимостью — Госагентство по регистрации прав на недвижимое имущество. В это время оперативно и качественно решали вопросы регулирования земельных отношений и землеустройства, госрегистрации прав на недвижимое имущество, своевременно выполнялись топографо-геодезические, картографические и землеустроительные работы по делимитации и демаркации границы. При этом исключался конфликт интересов между ведомствами, что позволяло без волокиты решать задачи государственного масштаба», — говорится в сообщении.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что после реформы органов госуправления, проведенной 10 лет назад, единая система управления земельными ресурсами и регистрации прав на недвижимое имущество оказалась разделенной.

«Часть подведомственных подразделений упраздненного агентства переданы в ведение разных министерств и ведомств. Это не могло не сказаться на эффективности управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями в республике. Разделенным оказался и единый уникальный архив исторических документов и картографических материалов, содержащий данные о хронологии межевания границ между среднеазиатскими республиками бывшего СССР», — отметил он.

Глава правительства отметил, что политика управления земельными ресурсами и земельными правоотношениями в государстве должна быть сосредоточена в едином органе. С учетом этого на базе департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе создано Госагентство по земельным ресурсам. При этом в кабмине подчеркивают, что образование нового ведомства не повлечет дополнительных финансовых затрат.
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