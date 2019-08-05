Конфликт на месторождении Солтон-Сары. Власти не комментируют происходящее

На месторождении Солтон-Сары в Нарынской области сегодня произошел конфликт между местными жителями и китайскими рабочими.

По данным местной милиции, около 300 сельчан вышли на митинг. Они требуют приостановить деятельность золотодобывающей китайской компании Zhong Ji Mining. «Между митингующими и рабочими произошел конфликт, стороны закидали друг друга камнями», — сообщили источники.

Фото пользователя Facebook Асии Чомоевой. Солтон-Сары

Как отмечается, после вмешательства сотрудников правоохранительных органов удалось урегулировать ситуацию. Но люди не расходятся, продолжают оставаться близ месторождения.

Местные жители ждут от кабмина ответа, поскольку ранее им обещали проверить деятельность предприятия и, если нарушения подтвердятся, принять меры. Но ответа так и не дали.

Уточняется также, что на место прибыл полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов.

Пользователи соцсетей опубликовали видео, где сообщается, что они захватили технику китайской компании.

Официально ни МВД, ни кабмин для комментариев недоступны.

Ранее местные жители жаловались, что в результате деятельности китайского предприятия Zhong Ji Mining в местности произошел массовый падеж скота.