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Общество

Дети в одном из сел Нарынской области учатся в контейнерах

В социальных сетях появилась фотография, на которой изображены чиновники администрации Нарынской области, включая полпреда правительства Аманбая Кайыпова, на фоне контейнеров. В пояснении к снимку говорится, что это школа в селе Кенеш, где временно будут обучаться дети.

В администрации Нарынской области 24.kg подтвердили, что фото подлинное и такая «мобильная» школа имеется.

По данным аппарата полпреда региона, учебное заведение в селе Кенеш находится в аварийном состоянии. «МЧС запретило эксплуатировать это полуразрушенное здание. Поэтому учеба будет временно проводиться в специально оборудованных для этого контейнерах. Их всего шесть, все они утепленные. В них будут учиться 160 детей в две смены», — пояснили в администрации.

Чиновники пообещали, что после наступления холодов для детей в селе найдут другие здания или дома, которые можно использовать как помещение для классов.

Общее число школьников по всей стране составляет 1 миллион 300 тысяч, школ — 2 тысячи 265.

Отметим, что 2019-й объявлен Годом цифровизации и развития регионов. 
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