Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 марта

За прошедшую неделю в Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Мухаммедкалый Абылгазиев назначен руководителем аппарата президента Кыргызстана.

Сапар Исаков направил президенту страны Сооронбаю Жээнбекову представление на освобождение руководителя аппарата Нурханбека Момуналиева от должности. Нурханбек Момуналиев сразу же написал заявление. Президент отставку принял.

«Я решил уйти, так как чувствую ответственность за серьезные недоработки в подготовке документов международного масштаба аппаратом правительства», — заявил Нурханбек Момуналиев.

Фото аппарата президента КР. Мухаммедкалый Абылгазиев

Мухаммедкалый Абылгазиев родился 20 января 1968 года в Кочкорском районе Нарынской области. Окончил сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина по специальности «агроном»; факультет экономики и бизнеса Международного университета Кыргызстана.

1994-1995 — заместитель директора Финансово-агропромышленной компании «Кыргызстан»;

1995-1997 — исполнительный директор ОсОО «Ажар»;

1997-1998 — эксперт отдела кредитования Государственного фонда поддержки малого и среднего бизнеса при правительстве КР;

1998-1999 — директор управления занятости населения Первомайского района Бишкека;

1999-2003 — директор Департамента занятости населения Бишкека;

2003 — начальник Управления внутреннего аудита Социального фонда КР;

2003-2007 — начальник Чуйского областного управления Социального фонда КР;

2007-2009 — руководитель аппарата Социального фонда КР;

2009-2010 — заместитель председателя Социального фонда КР;

2010—2016 — председатель Социального фонда КР.

C 13 апреля 2016 года является первым вице-премьер-министром Кыргызстана. После отставки Сооронбая Жээнбекова 22 августа Абылгазиев исполнял обязанности премьер-министра.

26 августа 2017 — 12 сентября 2017 — советник президента Кыргызстана.

12 сентября 2017 года назначен первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана.

Алмазбек Мусабеков назначен заместителем руководителя аппарата правительства.

Он назначен заместителем руководителя аппарата правительства, заведующим отделом организационной работы и территориального управления аппарата правительства.

Ранее этот пост занимал Эмилбек Бусурманкулов, который освобожден от должности распоряжением премьер-министра Сапара Исакова.

Алмазбек Мусабеков родился 1 марта 1968 года в городе Фрунзе. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени Скрябина по специальности «зооинженер», Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына по специальности «экономист».

1992-1994 — ведущий специалист Министерства сельского хозяйства КР;

1994-2002 — координатор Международного корпуса милосердия, заместитель директора хозяйства «Арашан», ведущий специалист Национального статистического комитет КР;

2002-2005 — инспектор отдела организационной работы управления госслужбы, местных госадминистраций и органов местного самоуправления аппарата премьер-министра КР;

2005-2006 — заместитель заведующего отделом, завотделом кадровой и административной работы управления делами президента КР;

2006-2007 — завотделом по делам местного самоуправления аппарата премьер-министра КР;

2007-2009 — завсектором, заместитель заведующего отделом организационно-инспекторской работы и территориального управления аппарата правительства;

2009-2010 — заведующий сектором по связям с правительством и иными госорганами службы организационной и контрольной работы аппарата президента;

2010 — инспектор отдела организационно-инспекторской работы и территориального управления аппарата временного правительства КР;

2010-2012 — заведующий сектором по МСУ отдела организационно-инспекторской работы и территориального управления аппарата правительства;

2012-2015 — завотделом регионального развития, транспорта, строительства и коммуникаций;

до октября 2017 года занимал должность завотделом государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента.

Дамир Сагынбаев назначен секретарем Совета безопасности.

Фото из Интернета. Дамир Сагынбаев родился в 1974 году в городе Токмаке Чуйской области. В 1995 году окончил Бишкекскую высшую школу МВД КР по специальности «юрист-правовед».

1995-1996 — следователь следственного отдела ОВД Токмака;

1996-1999 — адъюнкт Академии управления МВД Российской Федерации;

1999-2002 — доцент Академии МВД КР;

2002-2004 — начальник отдела, заместитель начальника Научно-исследовательского центра МВД КР;

2004-2009 — эксперт отдела по делам обороны и безопасности администрации президента КР;

2009-2010 — инспектор Службы государственного советника президента КР по вопросам обороны, безопасности и правопорядка;

2010-2010 — инспектор отдела по делам обороны и безопасности аппарата временного правительства КР;

2010-2012 — заместитель председателя Государственной службы по контролю наркотиков;

2013-2014 — инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР;

2014-2017 — заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР.

Уволены два сотрудника аппарата правительства.

По результатам служебного расследования и в связи с серьезными недоработками в подготовке законопроекта «О ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и России о создании компетентных органов в сфере миграции» освобождены от должности заведующий отделом социального развития Улан Маматканов и заведующий отделом правовой экспертизы Максатбек Есеналиев.

Марлен Маматалиев стал депутатом Жогорку Кенеша.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Марлен Маматалиев

Член фракции «Республика — Ата Журт» Фархат Иминов 2 марта официально объявил о досрочном сложении депутатских полномочий. Вместо него нардепом стал сын бывшего вице-премьер-министра Абдырахмана Маматалиева, который работал в аппарате правительства при премьер-министре Омурбеке Бабанове.

На место Фархата Иминова претендовал другой кандидат Болот Дыйканбаев, который шел за ним в списке от «РАЖ». В Центризбиркоме выяснилось, что якобы Болот Дыйканбаев написал заявление о выходе из партийного списка по собственному желанию еще 9 октября 2015 года. Хотя последний заявил, что такого документа не писал.

Иманакун уулу Талант назначен начальником управления муниципального имущества при мэрии города Бишкека.

Занимавший данную должность Султан Омуров покинул пост по собственному желанию.

Иманакун уулу Талант ранее возглавлял управление землепользования и строительства мэрии Бишкека.

Тургунбай Алдакулов назначен руководителем Национального культурного центра.

Фото пресс-службы Минкультуры. Тургунбай Алдакулов

40-летний советник министра культуры Султана Жумагулова ранее возглавлял Джалал-Абадскую телерадиокомпанию.

НКЦ проводит культурно-массовые мероприятия государственного и правительственного значения.

Избраны председатели Бишкекской и Ошской ТИК.

Председателем Бишкекской территориальной избирательной комиссии единогласным решением избран Кайрат Маматов, секретарем — Ольга Щербинина.

Председателем Ошской ТИК избран Абдижалил Муратов, секретарем — Бактыгул Топчубаева.

Избраны мэры городов Кара-Балты и Таш-Кумыра.

13 марта 2018 года утверждены протоколы об итогах голосования и результатах выборов, которые состоялись 7 марта.

Мэром города Кара-Балты избран Данияр Шабданов, Таш-Кумыра — Ракматилда Асаналиев.

Избраны главы некоторых айыл окмоту.

13 марта утверждены протоколы об итогах голосования и результатах выборов глав айыл окмоту.

Главой Кара-Булакского айыл окмоту избран Эркинбек Бейшеев, Кок-Ойрокского — Бактыбек Абласов, Александровского — Ибрагим Багги, Ак-Ташского — Тыныч Бектиров, Каджи-Сайского — Памир Кутуев, Тоголок-Молдоского — Алмазбек Кулов, Балтагуловского — Болотбек Садыков.

О кадровых перестановках с 5-9 марта читайте здесь.