Не стал ждать. Нурханбек Момуналиев ушел в отставку по собственному желанию

Руководитель аппарата правительства Нурханбек Момуналиев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в правительстве.

«Я решил уйти, так как чувствую ответственность за серьезные недоработки в подготовке документов международного масштаба аппаратом правительства. Были допущены ошибки в подготовке Таможенного кодекса ЕАЭС, в частности в определении срока вступления документа в силу. Недавно допущены ошибки в подготовке законопроекта о ратификации соглашения между кыргызским и российским правительствами о создании компетентных органов в сфере миграции», — объяснил свое решение Нурханбек Момуналиев.

Ранее Сапар Исаков направил президенту страны Сооронбаю Жээнбекову представление на освобождение Нурханбека Момуналиева от должности руководителя аппарата правительства.

А за недочеты в подготовке соглашения о создании компетентных органов в сфере миграции премьер-министр Сапар Исаков уволил завотделом социального развития Улана Маматканова и завотделом правовой экспертизы Максатбека Есеналиева.