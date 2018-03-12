Сооронбай Жээнбеков принял отставку Нурханбека Момуналиева

Сооронбай Жээнбеков принял отставку руководителя аппарата правительства Нурханбека Момуналиева. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Сооронбай Жээнбеков подписал соответсвующий указ.

Напомним, Сапар Исаков направил президенту страны Сооронбаю Жээнбекову представление на освобождение Нурханбека Момуналиева от должности руководителя аппарата правительства. Нурханбек Момуналиев сразу написал заявление.

«Я решил уйти, так как чувствую ответственность за серьезные недоработки в подготовке документов международного масштаба аппаратом правительства», — отметил он.