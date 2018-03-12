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Власть

Дамир Сагынбаев назначен секретарем Совета безопасности Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Сагынбаев Дамир Казакович назначен секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики.

Дамир Сагынбаев родился в 1974 году в городе Токмак Чуйской области. Образование высшее. В 1995 году окончил Бишкекскую высшую школу МВД КР по специальности «юрист-правовед». Кандидат юридических наук. Имеет классный чин — советник государственный службы 1 класса, специальное звание — полковник милиции.

1991-1995 гг. — курсант Карагандинской высшей школы МВД СССР, Бишкекской высшей школы МВД КР;
1995-1996 гг. — следователь следственного отдела ОВД города Чуй-Токмок;
1996-1999 гг. — адъюнкт Академии управления МВД Российской Федерации;
1999-2002 гг. — доцент Академии МВД КР;
2002-2004 гг. — начальник отдела, заместитель начальника Научно-исследовательского Центра МВД КР;
2004-2009 гг. — эксперт отдела по делам обороны и безопасности администрации президента КР;
2009-2010 гг. — инспектор Службы Государственного советника президента КР по вопросам обороны, безопасности и правопорядка;
2010-2010 гг. — инспектор отдела по делам обороны и безопасности аппарата временного правительства;
2010-2012 гг. — заместитель председателя Государственной службы по контролю наркотиков;
2012-2013 гг. — в распоряжении кадров Государственной службы по контролю наркотиков;
2013-2014 гг. — инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуацийАппарата Правительства Кыргызской Республики;
14.01.2014 г. — заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства КР.

 
 
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