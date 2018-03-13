Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт» Болот Дыйканбаев заявляет, что его заявление о выходе из партийного списка подделали. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По словам Болота Дыйканбаева, он только недавно узнал о своем заявлении о выходе из списка кандидатов партии «РАЖ» в Жогорку Кенеше.

«После того как Омурбек Бабанов сложил с себя полномочия депутата, я обратился в ЦИК, чтобы уточнить, кто от нашей партии должен получить депутатский мандат, так как моя очередь тоже приближалась», — рассказал Болот Дыйканбаев.

По его словам, в Центризбиркоме выяснилось, что якобы Болот Дыйканбаев написал заявление о выходе из партийного списка по собственному желанию еще 9 октября 2015 года.

Он заявляет, что не писал никогда никаких заявлений в ЦИК. Болот Дыйканбаев обратился в суд. Однако в связи с истечением срока давности ему отказали в приеме иска.

Болот Дыйканбаев также обратился к специалистам, чтобы доказать: заявление написано не им, это подделка. Он уже получил на руки заключение экспертизы, в котором подтверждается — подпись под текстом заявления не его.

Болот Дыйканбаев требует от членов ЦИК не выдавать мандат следующему кандидату, пока не решится вопрос с его заявлением. Кандидат обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой выяснить, кто подделал документ.

«Сотрудники ЦИК нарушили норму о приеме документов. Такие заявления должны подавать либо сами кандидаты, либо их доверенные лица. 8-15 октября 2015 года, когда якобы заявление подано и принято в ЦИК, Болот Дыйканбаев находился в Оше, его не было в Бишкеке», — сообщил адвокат кандидата Буркан Нийшанов.

Болот Дыйканбаев в списке партии «РАЖ» числится под номером 75. Он претендует на место Фархада Иминова, который недавно отказался от мандата депутата ЖК.