Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 марта

За прошедшую короткую неделю в Кыргызстане произошло немало кадровых перестановок.

Фарид Ниязов освобожден от должности руководителя аппарата президента.

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Он подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, но глава государства отставку сначала не принял. Сооронбай Жээнбеков дал Фариду Ниязову недельный отпуск, считая, что он устал. Однако через неделю глава аппарата президента подтвердил намерение покинуть пост.

Фарида Ниязова назначили руководителем аппарата президента Кыргызстана в декабре 2017 года.

Данияр Сыдыков назначен заведующим отделом внешней политики аппарата президента.

Айзада Субакожоева покинула этот пост, получив новое назначение. Она стала заместителем генерального секретаря ШОС.

Данияр Сыдыков родился 22 сентября 1975 года. Окончил факультет экономики Кыргызского государственного национального университета, Дипломатическую академию МИД КР по специальности «международные отношения» и Академию государственного управления при президенте КР по специальности «политический менеджмент».

Карьеру начал в 1996 году специалистом управления банковского надзора Нацбанка КР. С 1998 года в системе МИД КР.

2005-2006 — заместитель директора управления внешнеполитического планирования и многостороннего экономического сотрудничества МИД КР;

2006-2009 — советник Посольства КР в России;

2009-2010 — заведующий отделом многостороннего сотрудничества Департамента СНГ МИД КР;

2010-2011 — заместитель председателя Государственной службы интеллектуальной собственности КР;

2012 — заведующий отделом внешней политики аппарата правительства КР;

2012-2015 — руководитель полномочного представительства МИД КР по югу Кыргызстана;

2015–2016 — статс-секретарь МИД КР;

2016-2018 — Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане.



Нурсеит Кедеев назначен заместителем председателя Государственного комитета по делам обороны.

Он пришел на место Адылбека Курбанова, не проработавшего в должности и трех месяцев.

Сагынбек Исмаилов назначен директором Антикоррупционной службы ГКНБ.

Сагынбек Исмаилов распоряжением главы государства назначен директором Антикоррупционной службы в ранге первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности.

Напомним, Дуйшенбека Чоткараева освободили от должности директора Антикоррупционной службы ГКНБ, после того как 8 февраля на заседании Совета безопасности Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу службы.

Сагынбек Исмаилов был заместителем председателя Государственной службы исполнения наказаний, начальником Главного управления уголовного розыска МВД КР, затем заместителем директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ от МВД КР.

Марат Торобеков освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности КР.

Он подал заявление об увольнении по собственному желанию на имя президента Сооронбая Жээнбекова. Проработал в должности с ноября 2017 года.

Самаргюл Адамкулова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Государстве Кувейт. До этого Самаргюл Адамкулова была Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Индии, Бангладеш и Непале по совместительству с резиденцией в городе Нью-Дели.

В Кара-Балте избрали мэра.

Утвердить градоначальника удалось с третьей попытки. Кенеш Кара-Балты дважды распускали из-за того, что депутаты не могли выбрать мэра города.



На пост претендовал один кандидат — больше года исполняющий обязанности градоначальника Данияр Шабданов. За него проголосовали 29 из 30 депутатов. Один нардеп выступил против.

Муратбек Кыбраев назначен главой Дирекции по неолимпийским видам спорта.

Он назначен на два года. До него эту должность занимал Жоомарт Шамканов, в январе перешедший в Дирекцию по олимпийским видам.

Муратбеку Кыбраеву 49 лет. Мастер спорта СССР по вольной борьбе, входил в сборные Союза и КР. Работал на нескольких должностях, связанных со спортом. Был директором РУОР.

О кадровых перестановках с 26 февраля по 2 марта читайте здесь.