В Министерстве культуры Кыргызстана решили омолодить кадры

В Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана происходит обновление, на ответственные должности назначают молодых. Об этом заявил министр Султан Жумагулов, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, новым руководителем Национального культурного центра при министерстве стал 40-летний советник Султана Жумагулова Тургунбай Алдакулов. Ранее он возглавлял Джалал-Абадскую телерадиокомпанию.

Как отмечается, НКЦ проводит культурно-массовые мероприятия государственного и правительственного значения.