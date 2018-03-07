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Власть

Бойкота не будет. В Кара-Балте с третьей попытки избрали мэра

Депутаты городского кенеша Кара-Балты сегодня избрали мэра. Утвердить градоначальника удалось с третьей попытки.

Во время заседания спецпредставитель ЦИК по Жайылскому району Нурадил Жумабаев сообщил, что впервые выборы проводятся по новому законодательству. Согласно поправкам в закон о местном самоуправлении, мэров городов и глав МСУ избирают не двумя третями голосов депутатов, а простым большинством.

На пост мэра Кара-Балты претендовал один кандидат — исполняющий обязанности градоначальника больше года Данияр Шабданов. За него проголосовали 29 из 30 депутатов. Один нардеп выступил против.

Напомним, кенеш Кара-Балты дважды распускали из-за того, что депутаты не могли выбрать мэра города. Сессию кенеша, на которой должны были состояться выборы, срывали депутаты из коалиционного меньшинства. Они протестовали против выдвижения на пост именно Данияра Шабданова, который руководит городом с 2011 года.
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